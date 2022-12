GF Vip, Edoardo parla nel sonno: il video che diverte il web

NEWS

Andrea Sanna | 7 Dicembre 2022

GF Vip 7

La reazione della figlia di Fedez al singolo

Pochi giorni fa in anteprima sui social Fedez ha fatto ascoltare ai propri fan il suo nuovo singolo “Crisi di Stato”. Per il lancio promozionale, come raccontato, ha postato la foto di copertina della canzone dove si mostra senza tatuaggi.

Adesso invece Fedez ha fatto sapere che presenterà per la prima volta il brano durante la finale di domani sera di X Factor 2022, dove finalmente scopriremo il vincitore: “Qui per dirvi che durante la finale di X Factor mi esibirò con Crisi di Stato, il nuovo singolo. Lo farò in anteprima perché uscirà poi a mezzanotte”, ha raccontato tra le storie Instagram, per poi aggiungere: “Sarà una cosa incredibile”.

E non è finita. Emozionato dalla pubblicazione della nuova canzone, Fedez ha voluto il parere di due giudici “molto severi”, ovvero i suoi figli Leone e Vittoria. Come spesso accade nel suo profilo, il rapper chiama in causa i bambini per chiedergli pareri sui suoi prossimi progetti. Ed è ciò che ha fatto anche nelle scorse ore.

Fedez ha voluto una recensione a caldo da parte loro: “Una cosa bimbi. Vi piace la nuova canzone del papà?”. Un diplomatico Leone ha risposto prima con un “Vediamo”. Poi dopo che il cantante gli ha domandato se ha sentito il nuovo singolo e cosa ne pensa a riguardo ha detto “Bella”, con soddisfazione.

A seguire sempre Fedez ha posto lo stesso quesito anche alla piccola di casa. Vittoria, però, concentrata con il suo giochino, ha risposto con un “No no no”. Reazione questa che non solo è diventata virale sul web e ha fatto molto ridere il fratello maggiore, ma ha provocato anche la risposta del cantante: “Ma come no, Vitto…”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Il simpatico siparietto come dicevamo è stato condiviso più volte sui social e ha strappato un sorriso a tanti utenti della rete. Quando si dice ‘l’innocenza dei bambini’! Siamo certi che anche Vittoria apprezzerà il lavoro del suo papà Fedez.