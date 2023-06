NEWS

Andrea Sanna | 18 Giugno 2023

GF Vip 7

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Spesso al centro del gossip per la sua relazione con Antonella Fiordelisi (amore nato nella Casa del GF Vip 7), Edoardo Donnamaria in queste ore sta facendo parlare di sé a seguito di una clamorosa fake news sul suo conto, che ha turbato non poco il suo risveglio. Fatto che ha attirato non poco l’attenzione degli utenti sul web. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Sembrava una serena domenica mattina, quando Edoardo Donnamaria si è trovato davanti a una notizia che ha dell’incredibile. Sul web ha iniziato a circolare la voce che fosse stato vittima di una brutta aggressione ai suoi danni. Chiaramente nulla di tutto ciò e vero, ma quel che basta per creare agitazione.

Così Edoardo Donnamaria non appena si è reso conto di quel che si diceva di lui su internet, ha pensato bene di intervenire personalmente. Mediante il suo profilo Instagram, l’ex vippone ha realizzato alcune storie dove ha spiegato appunto il tutto nel minimo dettaglio:

«Allora, di giornalisti di m*** ce ne sono tanti, però, io voglio dire a te che hai messo in giro questa notizia. Immaginati mia mamma che si alza la domenica mattina, scrive il mio nome su Google e legge sta cosa qua…cioè addirittura “accoltellato!”

E ancora Edoardo Donnamaria ha aggiunto: “Tu capisci che se mia mamma vede questo, le viene un infarto. Cioè non potete scrivere queste cose qui per prendere due clic, vai a fa***», ha detto Edoardo Donnamaria piuttosto basito e seccato su quanto si dice di falso su di lui.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria su Instagram pic.twitter.com/eUts39ezs5 — disagiotv (@disagio_tv) June 18, 2023

Insomma sul web si legge davvero di tutto e bisogna fare estrema attenzione. Edoardo Donnamaria ci ha tenuto però a tranquillizzare tutti di stare bene, con un pensiero rivolto in particolare a sua madre che avrebbe potuto leggere quelle parole e spaventarsi.