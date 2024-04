Chi è Edoardo Franco? Età, fidanzata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 8 Aprile 2024

Chi è

Edoardo Franco è uno dei concorrenti che prendono parte alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che prende il via a partire da lunedì 8 aprile 2024. Se siete curiosi di sapere che fine ha fatto il vincitore di MasterChef 12 continuate a leggere. Ecco tutto quello che sappiamo sull’età, la vita privata e i suoi profili social.

Chi è Edoardo Franco

Nome e cognome: Edoardo Franco

Data di nascita: 1996

Luogo di nascita: Varese

Età: 28 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: influencer

Fidanzata: Edoardo sembra essere single

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @edoardofranco_masterchef12

Edoardo Franco età e biografia

Chi è e quanti anni ha Edoardo di MasterChef e de L’Isola dei Famosi? Il concorrente nasce a Varese nel 1996. La sua data di nascita completa non la conosciamo ma possiamo dire che ha 28 anni d’età. Non ci sono news sull’altezza o sul peso.

Per quanto riguarda gli studi si è diplomato all’istituto alberghiero per poi trasferirsi in Scozia, a Edimburgo, per apprendere nuove ricette e culture. Per diversi anni lavora come rider e barman, ma una volta tornato in Italia sogna di diventare chef.

Non ha mai parlato molto della sua famiglia, quindi non abbiamo molte informazioni sulla madre o sul padre. Se vi state chiedendo dove vive la risposta è che oggi abita a Varese.

Sappiamo che Edoardo di MasterChef non ha ancora aperto un ristorante. Ma cosa fa oggi? Andiamo a leggere di più sulla sua vita privata e sui lavori che ha fatto in TV tra pubblicità e programmi televisivi.

Vita privata

Purtroppo non abbiamo alcuna informazione sulla vita privata di Edoardo Franco e di conseguenza dobbiamo pensare che sia single.

Sui suoi profili social non ha mai dato alcun indizio e per tale ragione non sappiamo se abbia oppure no una fidanzata.

Forse a L’Isola dei Famosi si aprirà con i suoi amici naufraghi e rivelerà se è fidanzato.

Dove seguire Edoardo Franco: Instagram e social

Dove è possibile seguire Edoardo Franco durante il suo percorso a L’Isola dei Famosi 2024? L’ex vincitore di MasterChef non è presente su TikTok o Twitter.

Ha una pagina Facebook che però non aggiorna dalla fine del 2023, mentre è più attivo su Instagram.

Qui vediamo alcuni teneri video con la nonna e foto in cui si mostra mentre cucina da solo o in compagnia.

Carriera

Cosa fa ora Edoardo Franco? Prima di diventare noto al grande pubblico Edoardo Franco ha lavorato come biker e barman. La sua carriera infatti comincia comincia quando partecipa e vince MasterChef Italia 12.

Già dalle prime puntate si conferma un vero e proprio talento e grazie ai suoi piatti accede alla finale potendo presentare il proprio menù davanti ai giudici. Da qui si apre davanti a lui il mondo dello spettacolo e della ristorazione.

Al momento non ha ancora aperto alcun ristorante, ma ha scritto un libro nel 2023 dal titolo Daje! La mia cucina senza confini. Poi appare in un’intervista de Le Iene dove dice addio al suo caratteristico taglio di capelli.

Ma cosa fa oggi e che fine ha fatto Edoardo, il vincitore di MascherChef? Non sappiamo cosa facciano oggi tutti i vincitori di MasterChef, ma Franco è apparso in TV a Stasera c’è Cattelan. Poi nel 2024 diventa un naufrago de L’Isola dei Famosi.

MasterChef 12

MasterChef Italia 12 è andato in onda tra il 2022 e il 2023 per dodici puntate. Alla fine la vittoria se l’è aggiudicata Edoardo Franco, seguito da Antonio ‘Bubu’ Gargiulo e Hue Dinh Thi.

Le repliche del cooking show sono andate in onda su Sky e poi in chiaro su TV8.

Ora che abbiamo ripercorso brevemente la sua storia nel talent e abbiamo capito cosa fa Edoardo dopo MasterChef, passiamo alle sue partecipazioni agli altri programmi televisivi.

Le Iene

Dopo la vittoria a MasterChef 12 Edoardo Franco è stato protagonista di una simpatica intervista a Le Iene.

Qui si fa anche tagliare i capelli salutando momentaneamente il suo caratteristico taglio di capelli.

Stasera c’è Cattelan

Su Rai 2 è stato più volte ospite di Stasera c’è Cattelan.

All’interno del talk show, in onda in seconda serata, ha proposto piatti veloci e alla portata di tutti.

Edoardo Franco a L’Isola dei Famosi 2024

Il cuoco Edoardo Franco approda a L’Isola dei Famosi a partire da lunedì 8 aprile 2024 e lo annunciato lui stesso condividendo un post pubblicato dal profilo Instagram del reality:

“Edoardo Franco è pronto a spadellare ottimi risotti con il cocco”.

Nell’attesa di vedere come se la caverà con la cucina in condizioni estremamente difficili, andiamo a fare un breve riassunto di tutti i concorrenti de L’Isola dei Famosi.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024

Ma chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024? Tra gli uomini possiamo menzionare: Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Joe Bastianich e Samuel Peron.

Per quanto riguarda le donne, invece, parliamo di: Valentina Vezzali, Greta Zuccarello, Selen, Matilde Brandi, Maité Yanes, Francesca Bergesio e Marina Suma.

Per quanto riguarda la conduzione per la prima volta troveremo Vladimir Luxuria, mentre accanto a lei nel ruolo di opinionisti ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese. L’inviata infine sarà Elenoire Casalegno.

Il percorso di Edoardo a L’Isola dei Famosi 2024

Edoardo Franco comincia il percorso a L’Isola dei Famosi 2024 da lunedì 8 aprile e dovrà cavarsela al meglio delle sue possibilità durante questa nuovissima esperienza.

Con quali concorrenti farà amicizia e con quali nasceranno i primi conflitti? Vi terremo aggiornati nel momento in cui ne sapremo di più.

IN AGGIORNAMENTO