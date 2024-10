Dal dietro le quinte di Ballando con le Stelle della scorsa puntata spunta ora un video inedito, che mostrerebbe qualche tensioncina e stoccata tra i partecipanti. Cosa è successo.

Il video inedito di Ballando con le Stelle

Mentre è spuntato un nuovo retroscena sul perché Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non ballano insieme a Ballando con le Stelle, sui social è diventato virale un video che riguarda un altro protagonista del programma. Ci riferiamo a Pasquale La Rocca.

Il ballerino è stato al centro di una lunga polemica dopo la puntata scorsa in cui ha ricevuto una prima critica da parte di Selvaggia Lucarelli. Nel dietro le quinte è parso un pochino nervoso, nonostante lui più volte si sia giustificato e abbia spiegato il suo punto di vista sul perché si sentisse in quel modo.

Nel frattempo però, a ridosso della nuova puntata, spunta un video direttamente da Ballando segreto e dalla sala delle stelle. Qui Pasquale La Rocca guardava con attenzione la prova di Federica Nargi e Luca Favilla. Il danzatore ha fatto notare che lei è “fortissima”. Così Nina Zilli, la sua partner di ballo, l’ha un po’ stuzzicato. “Dai, che ogni volta che dici così, mi fai sentire una capra… purtroppo per me”, ha ridacchiato su la cantante. Il maestro ha ribattuto sostenendo che non direbbe mai una cosa de genere.

Cosa è successo nel dietro le quinte

Mentre Nina Zilli scherzava sul fatto che sarebbe stato di sicuro ripreso nello speciale di Ballando segreto, il danzatore ha aggiunto un’altra frase. “Io ho un altro livello di talento, quindi non è paragonabile”, si vede dal video con protagonista Pasquale La Rocca. Per poi riservare altri complimenti alla coppia che si stava esibendo in quel momento preciso.

"Io ho un altro livello di talento, quindi non è paragonabile" dice Pasquale La Rocca mentre ballano Federica Nargi e Luca Favilla. Si riferisce all'altro maestro o fa un confronto con la sua partner che non si sente all'altezza ("io sono una capra")? #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/ZD2mfLIe3q — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) October 18, 2024

Questo filmato ha generato un po’ di clamore sui social e c’è chi si domanda cosa abbia voluto dire Pasquale La Rocca con le sue parole. Qualcuno crede che il riferimento sia rivolto all’altro maestro. Mentre altri pensano che al confronto tra Nina Zilli, sua partner di ballo che non si sente all’altezza e Federica Nargi.

Stasera a Ballando con le Stelle, molto probabilmente, ne sapremo di più!