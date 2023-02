NEWS

Andrea Sanna | 24 Febbraio 2023

GF Vip 7

Edoardo Tavassi svela la frase a Daniele

A inizio puntata ieri sera al GF Vip 7, Alfonso Signorini ha spiegato subito che sarebbe stata particolarmente complessa. Come mai? Edoardo Tavassi insieme a Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria hanno infranto il regolamento (QUI per leggere cosa è accaduto nel dettaglio). Tra le tante cose emerse pare abbiano detto delle frasi impronunciabili in diretta su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Per punizione sono finiti tutti e quattro in nomination d’ufficio.

Chiusa la puntata i vipponi sono tornati sull’argomento ed Edoardo Tavassi in cucina ha preso da parte Daniele Dal Moro, rivelandogli a grandi linee ciò che avrebbe detto senza microfoni. Per giustificare le sue azioni, il vippone ha confidato al suo compagno che si è trattato di battute sul politicamente scorretto e che in un’ora hanno praticamente detto di tutto. Per Tavassi sarebbe stata una delle serate più divertenti da quando è al GF Vip: “Abbiamo sgravato proprio, se c’eri tu Oriana te sentivi male dalle risate”.

Stando alla versione di Edoardo Tavassi, lui e gli altri stavano prendendo un po’ in giro Daniele Dal Moro come fanno sempre e che nelle sue parole non ci sarebbe nulla di male: “Sono andato easy su di te, anche perché si tratta di battute che faccio anche quando sono davanti a te. Alfonso ti ha detto che non scherzavo? Fratè credimi sono le stesse battute che tu conosci. Io ti ho spiegato com’è andata. È stato fatto per ridere ed era tutto divertente. Tra le cose dette non ce ne stava una seria. Era come ritrovarsi fuori. Sai che con te scherzo sempre. Era qualcosa tipo quella che ti ho detto l’altro giorno ‘Vieni nel van con me e baciamoci’. Se poi decontestualizzi la battuta fatta…”

Daniele Dal Moro ha ascoltato il discorso fatto da Edoardo Tavassi. Non si spiega come mai non sia stato mandato in onda quanto successo se si tratta di una battuta che tutti conosciamo. Così per fargli capire meglio quanto accaduto, Edoardo ha cercato di essere più esplicito: “Se pensassi che fosse vero e che tu fossi gay io non scherzerei così. Non ti direi di baciarci o fidanzarci. Mi conosci e sai le battute che faccio. Sia chiaro, alla mia battuta Donnamaria ha solo riso e niente più. Ma era una battuta sul fatto che ci piacciamo. Qualcosa tipo: ‘Se Oriana gli dicesse ‘guarda io c’ho… allora Daniele ci…’. Questo era il senso della cosa che ho detto”. ha ascoltato il discorso fatto da. Non si spiega come mai non sia stato mandato in onda quanto successo se si tratta di una battuta che tutti conosciamo. Così per fargli capire meglio quanto accaduto, Edoardo ha cercato di essere più esplicito:

Tavassi spiega a gesti la battuta su Daniele e lo rassicura dicendo che fosse appunto una battuta che non va decontestualizzata dalle altre che lui fa sempre e non una frase detta con cattiveria o perché pensa veramente che sia così #gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/08QUdau0mC — ♐︎ (@afiresign_) February 24, 2023

Se Daniele Dal Moro ha creduto sulla parola Edoardo Tavassi, i telespettatori sembrano essere divisi sull’argomento e non tutti sono convinti. Voi che ne pensate?