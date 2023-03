Clizia Incorvaia asfalta Antonella durante il GF Vip

NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2023

GF Vip 7

Interviene Clizia Incorvaia

In queste ore a schierarsi contro Antonella Fiordelisi è stata Clizia Incorvaia, che sui social ha pubblicato alcune storie contro la schermitrice. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come abbiamo visto, ieri sera nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 7 c’è stato l’ennesimo faccia a faccia tra Micol Incorvaia e Antonella, che solo la scorsa settimana è stata eliminata dal reality show. Durante lo scontro, proprio la Fiordelisi ha rivelato alla sua ex coinquilina che Edoardo Donnamaria ha smesso di seguirla sui social, e in merito ha affermato:

“Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti. Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo. Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente. Edoardo ti ha tolto il segui, a te e a tua sorella Clizia”.

Mentre Antonella Fiordelisi e Micol si stavano scontrando, a intervenire sui social è stata Clizia Incorvaia, che stava naturalmente seguendo la diretta del Grande Fratello Vip 7. L’ex Vippona a quel punto ha deciso di intervenire e dire la sua e si è così schierata contro Antonella, pubblicando alcune storie proprio contro la schermitrice. Questi i suoi post, che in breve hanno fatto il giro del web:

Micol nel mentre si sta godendo gli ultimi giorni in casa insieme a Edoardo Tavassi, che solo ieri sera è stato eletto quarto finalista di questa edizione. Che sia proprio uno dei due a vincere il Grande Fratello Vip 7? Non resta che attendere per scoprire quello che accadrà. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul reality show di Canale 5, e non solo.