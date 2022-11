Edoardo Tavassi mangia un peperoncino e va “a fuoco”: il video epico

NEWS

Andrea Sanna | 9 Novembre 2022

GF Vip 7

Francesco Chiofalo attacca Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi durante la puntata di lunedì del GF Vip si è trovata ad affrontare un momento molto particolare: l’incontro con il suo ex fidanzato Gianluca. Lui ha detto di essere ancora innamorato, ma lei non ricambia i sentimenti attualmente poiché presa da Edoardo Donnamaria. Nel corso del confronto tra Antonella e Gianluca, il conduttore Alfonso Signorini ha detto a riguardo: “Antonella ti ha lasciato per consentire a lei di vivere serenamente l’esperienza del Grande Fratello”. Parole queste che hanno provocato la reazione di un’altra vecchia fiamma di Antonella, ovvero Francesco Chiofalo.

Il romano sui suoi social ha condiviso non solo lo stralcio di video con le parole del presentatore, ma ha anche aggiunto: “Ma sto sentendo bene? Qui anche Alfonso ribadisce che lei ha lasciato lui perché doveva partecipare al GF Vip“. Poco dopo sempre Francesco Chiofalo ha realizzato delle storie su Instagram e ha criticato l’atteggiamento di Antonella Fiordelisi:

“Però, complimenti! Che ragionamento da donna di sani principi. Cioè non so se avete capito bene. Lei dichiara tranquillamente di aver lasciato lui perché doveva entrare al GF Vip, quindi qualora lei entrava da fidanzata magari o non la facevano entrare proprio, oppure in caso di fidanzamento non avrebbe potuto creare una storia d’amore all’interno della Casa. Questo è un ragionamento folle, di un cinismo mostruoso. Ragionamento veramente squallido. Sarò pazzo io, ma penso che l’amore è uno dei sentimenti più importanti e io mai e poi mai metterei da parte l’amore per un reality show. Io per amore farei qualsiasi cosa. Sentire un ragionamento del genere da parte di una persona con cui sono stato insieme, mi fa venire la pelle d’oca. Mi viene da domandarmi: ma io con chi c***o sono stato? Ma fermatevi proprio”.

Nel suo discorso Francesco Chiofalo ha continuato a dire come il ragionamento e la decisione presa da Antonella Fiordelisi sarebbe stata “terrificante”. E ancora: “Seguendo questo pensiero sarebbe lecito lasciare una persona che si ama per secondi fini, per scopi di visibilità fama ed economici. Mi viene da pensare all’etica e alla morale di una persona che fa un ragionamento del genere. Quando lei per prima a me diceva la parola ‘ti amo’. Lo stesso ha fatto con il suo ex Gianluca e uguale con Edoardo. Che valore dà il ‘ti amo’ di una persona del genere? Di una persona che ti potrebbe tranquillamente lasciare per un nuovo programma. Edoardo Donnamaria deve stare attento. Se lei fa un altro reality, il prossimo ex a fare un confronto con lei sarà lui”, ha proseguito nel lungo video che trovate qui sotto.

Le stoccate di Francesco Chiofalo all’ex Antonella Fiordelisi hanno fatto il giro del web. Che ne pensate?