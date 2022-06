1 La confessione di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi è tornato in possesso dei suoi social e su Instagram ha deciso di fare una diretta e svelare alcuni retroscena. Il naufrago, che ha dovuto rinunciare alla finale de L’Isola dei Famosi per un problema fisico, ha fatto delle confidenze ai suoi follower. Oltre a spiegare di avere un debole per Soleil Sorge, sono emersi altri dettagli. Uno di questi riguarda un concorrente che avrebbe messo in dubbio la sua eterosessualità e che lui considera “un bono”. Di chi parla Edoardo? Ve lo sveliamo noi. L’ex compagno di avventura in questione è Luca Daffrè, il quale a sua volta si sarebbe avvicinato a Maria Laura De Vitis.

Sebbene tra Luca e Maria Laura sia nato un bel legame, che ha cominciato a vacillare durante la finale quando Daffrè ha espresso i suoi dubbi, Edoardo Tavassi ha invece le idee molto chiare. Lui è certo che dopo il programma i due non si rivedranno più e tra loro non potrà mai nascere nulla.

“Che pensi della coppia Luca-Maria Laura?”



Edo: “che non si vedranno mai più una volta usciti però Luca è una gran persona. Mi piace un botto. Buono, bravo, carino, dolce però sull’isola non te va de fa niente. Non credo possa nascere una storia tra loro”



Per me sì 😎 #isola pic.twitter.com/efQisSnwUO — Francesca 💋 (@sonoingenua_) June 29, 2022

E proprio su Daffrè che Edoardo Tavassi ha fatto la confessione di cui abbiamo parlato nelle righe precedenti: “Ragazzi lui è un bono, ha messo in dubbio la mia eterosessualità. Ci sarei andato anche io con lui. A parte il cervo che sul petto je voi dire a Luca? Poi non è stratega come dite è un buono, bravo, carino e dolce”.

Edoardo: “Luca non era stratega… anzi.. è un buono. Raga fidatevi di me” #isola 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/Ar5bbEBcPA — Francesca 💋 (@sonoingenua_) June 29, 2022

Ma non è l’unica cosa che Edoardo Tavassi ha raccontato, perché nel corso della diretta sono emersi altri retroscena….