Vincenzo Chianese | 13 Gennaio 2023

GF Vip 7

Edoardo Tavassi fa divertire il web

Un grande protagonista del Grande Fratello Vip 7 è di certo Edoardo Tavassi. Fin dal suo ingresso in casa l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha conquistato il web e il pubblico con la sua simpatia e i suoi modi di fare e in breve è risultato essere uno dei Vipponi più amati di questa edizione. Nel mentre come sappiamo in queste settimane il fratello di Guendalina si è anche legato a Micol Incorvaia, e sembrerebbe che tra i due sia nato un bel sentimento. Nelle ultime ore nel mentre proprio Tavassi è stato protagonista di un momento esilarante che ha fatto divertire il web. Tutto è iniziato quando Dana Saber ha deciso di cucinare delle polpette per il resto del gruppo.

Dopo cena tuttavia proprio Edoardo ha ammesso di non riuscire a digerire, e a quel punto a intervenire è stato Daniele Dal Moro. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto bere al suo compagno di avventura un bicchiere di bicarbonato, con aggiunta di aglio. La reazione del Vippone tuttavia ha fatto divertire il web, e non sono mancati tanti commenti ironici.

MA CHE SIGNIFICA CHE DANIELE HA DROGATO TAVASSI DI BICARBONATO PERCHÉ NON RIESCE A DIGERIRE LE POLPETTE DI DANA AHAHAHHAHAHAHAHAHAHA STO MORENDOOOOO #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/Dgps6nxS6W — lexi💫 (@daintyanthos) January 13, 2023

Nel mentre solo pochi giorni fa, dopo la fine dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Tavassi si è sfogato con Daniele, e ha parlato del suo rapporto con Micol, spendendo dolcissime parole. Queste le sue dichiarazioni:

“È la storia nostra reale, non abbiamo bisogno di fare cose eclatanti. Il nostro vero è essere lì nel van e dirci le cose. Io so cosa ci diciamo, non mi interessa che lei lo dica pubblicamente. Sono cose nostre. Io sono uno che fa battute, purtroppo fa parte di me. A volte capita che tocchi una persona, una corda che fa male. Ma non mi posso snaturare, reprimermi. Se succede però ti regoli”.