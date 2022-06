1 Isola, Edoardo resta nud0: lo scherzo di Estefania e Mercedesz

Edoardo Tavassi ormai lo sappiamo: è un gran giocherellone. Durante la sua permanenza a L’Isola dei Famosi il naufrago è stato sicuramente protagonista di diverse liti, ma anche di momenti goliardici e divertenti. Uno di questi si è verificato nell’extended Edition de L’Isola andata in onda su Mediaset Extra.

Il giorno di riferimento è il numero 86 ed Edoardo Tavassi, che si è riavvicinato a Mercedesz Henger dopo settimane di attriti, sembra aver ritrovato con lei la complicità di un tempo. Lui però vorrebbe andarci piano. Il romano ha chiaramente spiegato di non volerla baciare davanti alle telecamere e capire come si evolveranno le cose una volta usciti. Nel mentre, però, non mancano occasione di punzecchiarsi e nelle scorse ore uno scherzo di Edoardo gli è costato caro!

Mentre Edoardo Tavassi si trovava in acqua a scherzare con Estefania Bernal (altra amicizia ritrovata) ha chiesto a Mercedesz Henger di raggiungerlo. Quest’ultima era restia e ha spiegato di non volersi fare il bagno, ma ha comunque accettato di avvicinarsi e parlare con lui. Così Edoardo ha cominciato a lanciare frecciatine, dicendo che deve capire ancora se si fida di lei e spiegando poi che vuole ancora essere corteggiato: “Non stai passando per una sottona, ma lo sei”.

Parole che non sono passate inosservate a Mercedesz Henger, la quale con la complicità di Estefania Bernal ha pensato bene di vendicarsi. In che modo? Togliendogli il costume e lasciandolo solo in acqua. Le due sono scappate fuori, hanno poggiato il costume su un pezzo di legno e detto ad Edoardo Tavassi che sarebbe dovuto andare lì a riprenderlo da solo.

Poco dopo Mercedesz ha deciso di lanciarle il suo vestito e con esso Edoardo Tavassi ha tentato di coprirsi per poi uscire dall’acqua e recuperare il suo costume. (QUI IL VIDEO COMPLETO) Un momento davvero tutto da ridere. Ma le notizie non sono finite qui…