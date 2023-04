NEWS

Andrea Sanna | 6 Aprile 2023

GF Vip 7

Quando è cambiato il GF Vip secondo Sonia Bruganelli

Per il secondo anno consecutivo, ma con partner di “poltrona” differente, Sonia Bruganelli ha ricoperto il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 7. Diretta, a costo di discutere con i concorrenti, la moglie di Paolo Bonolis ha espresso sempre il suo punto di vista e non si è mai tirata indietro.

Terminata questa avventura, a bocce ferme, in un’intervista al settimanale Chi, Sonia Bruganelli ci ha tenuto a fare un bilancio generale di ciò che è stato il suo bis al Grande Fratello. La passata stagione l’ha considerato un po’ una scommessa. Sebbene abbia detto la sua, ma meno attenta ai “nodi del racconto”, non era molto abituata a muoversi davanti alle telecamere, come per sua stessa ammissione.

Durante il suo secondo anno, però, qualcosa è cambiato grazie anche alla presenza di Orietta Berti. Le due fin da subito hanno trovato la giusta sintonia e ciascuna con un ruolo ben definito. Ecco quanto detto da Sonia Bruganelli: “Mi interessa esprimere commenti che abbiano un senso compiuto piuttosto che attirare l’attenzione su di me. E mi spiace sia finita proprio adesso che Orietta stava dando il meglio”, ha ammesso come ripreso da Isa & Chia.

E a proposito di giudizi, tra le colonne della rivista Sonia Bruganelli ha svelato anche quando è cambiato il GF Vip. Almeno secondo il suo parere. L’arrivo di Edoardo Tavassi, stando alle sue dichiarazioni, sarebbe stato il punto di svolta. Inizialmente l’ha trovato divertente, ma poco alla volta avrebbe creato una divisione netta tra chi era a suo favore e chi “contro”.

Questo atteggiamento, in base al giudizio di Sonia Bruganelli avrebbe mutato tante cose: “Come il rapporto fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: sono stati accusati di litigare troppo quando, in realtà, era Edoardo Tavassi a influenzare Edoardo Donnamaria“.

Sonia Bruganelli ha spiegato come prime dell’ingresso di Tavassi il cast fosse molto varie, ma con il suo ingresso sarebbe cambiato il meccanismo: “Sono cambiata anch’io e ho fatto la mia famosa sfuriata. È stato il concorrente più manipolatore”.

A reality concluso quindi Sonia Bruganelli non sembra aver cambiato idea sul vippone. Come risponderà lui?