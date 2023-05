NEWS

Nicolò Figini | 7 Maggio 2023

Uomini e donne

Il nome della bambina di Sara Shaimi e Sonny Di Meo

Non molte settimane fa Sonny Di Meo e Sara Shaimi si erano lasciati dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne. Dopo un po’ di tempo, però, hanno annunciato il ritorno di fiamma e il loro imminente matrimonio. Dopo essere convolati a nozze, quindi, hanno anche rivelato di star aspettando un bambino:

“Sara e Sonny, la coppia degli alti e bassi, come dirà qualcuno. O direttamente la coppia di pazzi. E sì, proprio così, siamo pazzi l’uno dell’altra da quel 28 maggio di tre anni fa. Le vere storie non hanno mai fine e noi lo sappiamo, vero amore? Avevamo proprio bisogno di un segno, di qualcosa di ancora più bello. Qualcosa di superiore. E sì, sei arrivato tu, il nostro baby”.

Di lì a poco la stessa Sara Shaimi ha scritto una dedica molto dolce al figlio in arrivo. Nonostante questo, però, il sesso era ancora un mistero:

“Eccoti qui, sei arrivato inaspettatamente come un uragano, travolgendoci di emozioni, ha avverato il nostro sogno più grande […]. Ci siamo sempre chiesti cosa si prova a diventare genitori. E adesso possiamo rispondere con sincerità che si provano un mix di emozioni, paura, confusione, smarrimento, ma soprattutto tanta gioia, il nostro cuore scoppia al solo pensiero”.

Adesso, però, sappiamo finalmente che sarà una femmina e anche il nome particolare che è stato scelto per lei. Lo hanno rivelato Sonny e Sara Shaimi nelle loro Stories Instagram. Nella foto in questione si stanno abbracciando e hanno scritto: “Ti aspettiamo Nora Belle“. Sicuramente un’emozione unica, considerato anche il fatto che si tratta del loro primo bambino.

Il nome del bambino di Sonny e Sara Shaimi

Continuate a seguirci per tante altre news. Non appena avremo ulteriori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi.