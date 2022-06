Terzo posto per Carmen Di Pietro

Siamo nel corso della finale de L’Isola dei Famosi 16, e poco fa è stato proclamato il terzo classificato di questa edizione che è risultata essere Carmen Di Pietro! Ma rivediamo in breve tutto quello che è accaduto durante la diretta. Come sappiamo per tutta la settimana a scontrarsi al televoto sono stati Mercedesz Henger e Nick Luciani. Proprio a inizio puntata però a essere immediatamente eliminato è stato il cantante.

Successivamente a finire al televoto sono stati Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè. A scamparla è stato proprio l’ex tentatore, mentre l’ex Pupa è risultata essere la quinta classificata. Ma le emozioni per i naufraghi non sono finite qui. Subito dopo infatti è stata la volta del terzo televoto flash, e stavolta abbiamo assistito al faccia a faccia tra Luca e Mercedesz, che si è concluso con l’eliminazione della Henger.

Dopo l’uscita di scena della modella i tre naufraghi rimasti in gara si sono scontrati in una prova all’ultimo respiro. A vincere è stato Daffrè, che è risultato essere così il primo naufrago ad accedere alla finalissima. Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis invece sono finiti al televoto e poco fa Ilary Blasi ha svelato il verdetto.

A risultare la terza classificata de L’Isola dei Famosi 16 è stata così Carmen Di Pietro, col 58% dei voti contro i 42% dei voti dell’attore. Nicolas Vaporidis e Luca Daffrè invece adesso si scontreranno per l’ultimo faccia a faccia. Uno di loro dunque sarà eletto vincitore di questa lunga edizione del reality show. Ma chi sarà a portare a casa la vittoria? Lo scopriremo tra poco.

