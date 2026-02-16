La regina del freestyle Eileen Gu trasforma le Olimpiadi di Milano Cortina in un evento globale: cartelli per le strade e fan in delirio per la modella-atleta più pagata al mondo

Le piste della Valtellina hanno trovato la loro divinità assoluta. Non è solo una questione di punteggi o di acrobazie nello snowpark: Eileen Gu ha letteralmente ipnotizzato Livigno. La fuoriclasse dello sci freestyle, già medaglia d’argento nello slopestyle in questa edizione di Milano Cortina 2026, sta vivendo un bagno di folla senza precedenti. A 22 anni, la sciatrice nata negli USA che gareggia per la Cina rappresenta il mix perfetto tra eccellenza sportiva e glamour internazionale, portando nel cuore delle Alpi un’energia che travalica i confini della neve.

Dalle passerelle di lusso alle vette olimpiche: il fenomeno da 23 milioni di dollari

Camminando per il centro della località lombarda, è impossibile non notare il volto di Eileen ovunque. Non si tratta solo di sponsor: i residenti e i turisti hanno dato vita a una vera e propria “Gu-mania”. Tra sagome di cartone e palette con la sua immagine, spiccano i messaggi degli hotel storici come il Croce Bianca. Qui, la nuova generazione di rider locali ha esposto striscioni che vanno oltre il semplice tifo sportivo. Le scritte “Marry me” e “Sposami” sono diventate virali, a testimonianza di come la studentessa di Stanford sia diventata l’icona pop di questi Giochi Invernali, forte anche di un fatturato record che nel 2025 ha toccato quota 23 milioni di dollari.

Livigno capitale mondiale del freestyle

Mentre il tifo per gli atleti italiani resta caldissimo, l’effetto Eileen Gu garantisce una visibilità globale senza precedenti. Il clima che si respira tra lo Snow Park e le vie dello shopping è quello di una festa cosmopolita dove americani, cinesi e australiani si mescolano senza sosta. Per i giovani atleti del posto, la Gu non è solo una rivale da battere o un’idola da ammirare, ma lo stimolo per guardare già alle prossime Olimpiadi nelle Alpi Francesi, con la speranza che il sogno olimpico continui a brillare sotto il sole di Livigno.

