L’influencer Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Zaccagni mettono sul mercato l’attico alla Camilluccia tra rumor di crisi e problemi di sicurezza: ecco i dettagli della trattativa

Il mercato immobiliare della Capitale si accende con una notizia che mescola luxury living e cronaca rosa. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno ufficialmente messo in vendita il loro prestigioso appartamento di Roma, situato nell’esclusiva zona Camilluccia-Farnesina. La richiesta si aggira sui 2,5 milioni di euro per una proprietà che incarna il concetto di abitare contemporaneo, ma che porta con sé il peso di ricordi poco piacevoli legati alla sicurezza della famiglia.

Addio alla casa dei sogni: 280 metri quadrati di design

L’immobile è un vero gioiello architettonico di 280 mq. Gli interni seguono un’estetica minimalista e raffinata, dove domina una palette cromatica neutra tra il grigio antracite e il calore del legno naturale. Il fulcro della dimora è il mastodontico living open space, caratterizzato da ampie vetrate che inondano di luce naturale il parquet posato a spina di pesce. La zona notte comprende cinque locali e tre bagni, rifiniti con materiali di pregio. All’esterno, il terrazzo arredato offre uno sfogo privato immerso nel verde, ideale per la privacy che una coppia così esposta ha sempre ricercato.

Non solo crisi di coppia: la confessione di Chiara Nasti sui due furti subiti

Se i recenti “unfollow” su Instagram e le storie criptiche dell’influencer avevano fatto gridare alla separazione imminente, la realtà sembra essere più sfaccettata. Contattata dal giornalista Gabriele Parpiglia, la Nasti ha confermato un momento di assestamento nel rapporto, definendo la crisi come “passeggera”. Tuttavia, il motivo scatenante del trasloco sarebbe la mancanza di sicurezza. La coppia ha infatti subito ben due furti all’interno dell’abitazione, episodi che hanno generato un forte senso di vulnerabilità, spingendoli a cercare un nuovo nido, più protetto, per i figli Thiago e Dea.

