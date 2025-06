Sui social Elena Sofia Ricci ha condiviso una frase sulla lealtà e il rispetto, interpretata da molti come una risposta piccata alle parole di Claudio Amendola. L’attore aveva commentato la sua assenza dal ritorno de I Cesaroni, che ha riacceso l’attenzione su vecchie tensioni tra i protagonisti della serie.

La risposta di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci non sembra essere rimasta certo a guardare dopo le parole di Claudio Amendola e sui social sembra essere arrivata una prima piccata reazione:

“Chi ti vuole bene, non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti ti rispetta.” Con questa frase, tratta da una citazione di Antonia Gravina, Elena Sofia Ricci ha rotto il silenzio e – almeno per molti fan – ha risposto in modo elegante ma deciso alle parole di Claudio Amendola, pronunciate al festival Italian Global Series di Rimini.

La storia Instagram di Elena Sofia Ricci

L’attrice, che ha interpretato per anni il personaggio di Lucia ne I Cesaroni, non farà parte del cast del revival della storica serie. Una scelta che ha suscitato reazioni, soprattutto dopo le dichiarazioni dell’attore romano, oggi anche regista della nuova stagione:

“Nessuno di loro è uscito dalla serie per volontà nostra, a cominciare dalla signora Ricci. A un certo punto hanno deciso che questi personaggi non li soddisfacevano più. Le porte sono sempre aperte, ma non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo contenti di chi è rimasto e ha riconosciuto l’importanza de I Cesaroni nelle loro carriere.”

Un passaggio che in molti hanno letto come una stoccata, un modo per mettere distanza tra chi ha scelto di tornare e chi no. La frase condivisa da Elena Sofia Ricci, senza nomi né spiegazioni, ha però subito acceso i riflettori: un messaggio indiretto, ma molto chiaro, sulla necessità di rispetto e sincerità nei rapporti professionali e personali.

Nel frattempo, i fan si dividono: c’è chi appoggia la compostezza di Elena Sofia Ricci e chi sostiene le ragioni di Amendola. Resta da vedere se arriverà una nuova replica, o se lo “scontro” resterà confinato tra le righe o qualche storia su Instagram.