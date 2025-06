A pochi mesi dal debutto della nuova stagione de I Cesaroni, in queste ore sono state mostrate le prime immagini dai prossimi episodi della serie.

Le prime immagini de I Cesaroni

Lo scorso anno, in occasione della presentazione dei palinsesti per la stagione 2024/2025, Mediaset ha annunciato il ritorno di una delle serie cult più amate dal grande pubblico: I Cesaroni. A distanza di anni dall’ultima stagione così la maggior parte del cast originale si è riunito e in questi mesi si sono svolte le registrazioni dei nuovi episodi, che verranno trasmessi su Canale 5 prossimamente. A riprendere i loro ruoli sono stati, tra i tanti, Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Federico Russo, Niccolò Centioni, Ludovico Fremont e Elda Alvigini. Grandi assenti invece Elena Sofia Ricci, Max Tortora e Alessandra Mastronardi.

Non mancheranno naturalmente delle new entry e senza dubbio ne vedremo di belle. Il pubblico attende già con ansia il ritorno della serie tv, che stando alle voci di corridoio dovrebbe arrivare nelle prime settimane del nuovo anno. In attesa di saperne di più in merito, qualcosa in queste ore ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ieri, all’Italian Global Series Festival di Rimini, il cast ha ufficialmente presentato la nuova stagione de I Cesaroni. Nel corso dell’incontro con il pubblico non è mancata anche una bellissima sorpresa. Durante la serata sono state infatti mostrate le prime immagini dei nuovi episodi, che promettono grandi colpi di scena. La clip, che mostra in anteprima cosa accadrà, si chiude con un emozionante omaggio ad Antonello Fassari, venuto a mancare solo pochi mesi fa. A saltare all’occhio sono poi anche i cameo di due celebri volti del mondo dello spettacolo: Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi.

I Cesaroni – il ritorno Regia di Claudio Amendola Prossimamente in prima serata su Canale 5 #AscoltiTvpic.twitter.com/FBzXiqS13F — Boomerissima (@Boomerissima) June 22, 2025

Cresce dunque l’attesa per il ritorno della serie e di certo dopo aver visto queste prime immagini i fan sono sempre più ansiosi di vedere le nuove puntate.