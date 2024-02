Elenoire Ferruzzi si scaglia contro Angelina Mango all’Eurovision: “Che figura di mer*a”

Sanremo

Nicolò Figini | 16 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Angelina Mango, dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo 2024, ha ricevuto molti complimenti ma anche diverse critiche. Alcune di queste sono arrivate anche dall’ex vippona del GF Vip Elenoire Ferruzzi.

La critica ad Angelina Mango

Il Festival di Sanremo 2024 è terminato da quasi una settimana ma si continua a parlare di tutto ciò che è accaduto, partendo dalle polemiche che hanno travolto Geolier e Angelina Mango. A tante persone non è andata giù la vittoria del rapper durante la serata delle cover, mentre tanti altri non accettano che a guadagnarsi la vittoria nella serata finale sia stata Angelina.

L’ex allieva di Amici ha ricevuto svariati complimenti per le sue esibizioni, sia con “La rondine” sia con “La noia“. La prima una performance carica di emotività e la seconda piena di ritmo. Ed è questa che si è guadagnata il primo posto e la possibilità di essere presentata alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest in Svezia.

Angelina Mango ha già affermato di aver accettato di rappresentare l’Italia in tale occasione speciale. Tuttavia non tutti sono contenti e tra questi compare anche una ex vippona del Grande Fratello Vip: Elenoire Ferruzzi. Molte volte l’influencer utilizza i suoi spazi social per commentare ciò che le piace o che non le va troppo a genio e questa volta la persona colpita è Angelina.

Il primo tweet risale all’8 febbraio 2024: “Brutta lei, brutta la canzone, brutto l’outfit, brutto tutto. L’unica cosa bella che aveva era il padre straordinario“. Poi in queste ultime ore ha criticato di nuovo la canzone e la partecipazione alla kermesse internazionale: “Ma io dico… Che figura di mer*a dobbiamo fare portando all’Eurovision una canzone di mer*a in quel modo? Ma dai!“.

Insomma, opinioni molto forti alle quali sicuramente Angelina Mango ormai è abituata. Chissà però che non possa riuscire a fare cambiare idea a Elenoire nel prossimo futuro.