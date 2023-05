Elenoire Ferruzzi attacca ex vipponi e GF: “io riempio i locali, loro si riempiono di alcool”

NEWS

Andrea Sanna | 1 Maggio 2023

GF Vip 7

In un’intervista Elenoire Ferruzzi torna a dire la sua sugli ex vipponi con cui ha condiviso il GF Vip e non sono mancate frecciatine

Le frecciatine di Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi ha rilasciato un’intervista al programma Turchesando, trasmissione radiofonica condotta da Turchese Baracchi. Durante la chiacchierata ha lanciato diverse frecciatine agli ex vipponi. Ha specificato di credere solo alla coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e trovare gradevoli Luca Onestini e Ivana Mrazova (semmai dovesse esserci un ritorno di fiamma). In generale però è stata piuttosto lapidaria e senza peli sulla lingua.

Tra i tanti pensieri uno è legato alle due fazioni “Spartani” e Persiani” che si sono create al GF Vip. Lei in generale li ha giudicato come degli “scappati di casa e basta”. Se con alcuni come Cristina, Pamela, Amaurys e Luca Salatino c’è un rapporto d’amicizia, con altri non sembra essere così. Secondo Elenoire Ferruzzi le storie nate sono tutte false “e più di riempirsi di alcool non fanno. Questo non è talento”, ha sferrato.

Riguardo alla sua eliminazione Elenoire Ferruzzi crede sia stata volutamente resa nota per farla uscire. Ma, secondo il suo parere, di “stupidaggini e cose ben più gravi ne sono successe”. Secondo lei dunque altre persone, seppur commettendo errori, hanno avuto la strada spianata nel loro percorso. Positiva invece a vittoria di Nikita Pelizon, che ha definito “educata”. Poi di nuovo un’altra bordata agli ex concorrenti:

“Qui sono tutti delle star di Hollywood poi eh? Hanno tutti contratti a Hollywood, escono solo fra loro famosi, siamo a questi livelli. Io riempio i locali, loro riempiono la pancia di alcool”.

Secondo Elenoire Ferruzzi di sicuro alcuni vedremo in televisione ancora, altri no. Non ha trovato giusta, invece, l’esclusione di alcuni protagonisti dalla finale del GF Vip 7: “Prima di tutto perché nella Casa non c’eravamo da cinque mesi, eravamo fuori, quindi le cose brutte le hanno fatte gli altri e non noi. Il mio gesto per carità è stato punito ma non mi sembra di aver ammazzato nessuno. Per dire che non ho fatto nulla che non sia attinente a un reality”.

Pungente Elenoire Ferruzzi ha proseguito: “È un reality non stiamo andando a recitare l’Angelus a Pasqua”. L’ex concorrente ha precisato di non essersi spogliata in TV, ma forse avrebbe dovuto farlo, almeno la sua eliminazione avrebbe avuto un senso.