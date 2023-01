NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

Elenoire Ferruzzi parla dei reality e su Uomini e Donne…

In questi giorni Novella2000.it ha avuto modo di fare una lunga chiacchierata con Elenoire Ferruzzi. L’ex concorrente del GF Vip 7 ha raccontato ai nostri microfoni come ha vissuto la sua esperienza nel programma di Canale 5 e non ha mancato l’occasione di dire cosa pensa dei suoi compagni d’avventura.

Senza peli sulla lingua Elenoire Ferruzzi è stata molto schietta e se si dice ancora molto legata ad Antonella Fiordelisi e apprezza tanto i modi di fare di Luca Onestini, non si può dire lo stesso per Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro (da lui è profondamente delusa) e Attilio Romita. (QUI L’INTERVISTA COMPLETA)

Sempre a Novella2000.it Elenoire Ferruzzi ha anche parlato della possibilità di prendere parte a dei reality show in futuro, soffermandosi infine su un probabile ruolo di tronista a Uomini e Donne, alla corte di Maria De Filippi. Queste le domande che abbiamo posto all’ex protagonista del Grande Fratello Vip.

Le piacerebbe partecipare a un altro reality show?

“Sì, mi piacerebbe. Per l’Isola dei Famosi diciamo che insomma…valuterei, perché è un’esperienza abbastanza tosta. Però diciamo che ci penserei, ecco”.

E se non fosse un reality show, cosa vorrebbe fare?

“Altrimenti mi piacerebbe un talk show, è il mio campo, magari come opinionista. Mi troverei bene in un ruolo del genere”.

Se Signorini le proponesse la poltrona di opinionista al GF Vip?

“Assolutamente sì, accetterei. Poi è il mio ruolo…”

E se le proponessero Uomini e Donne?

“Sì, lo farei, certo. Perché no? Mi piacerebbe ricoprire il ruolo di tronista”.

Chissà che magari in futuro Elenoire Ferruzzi non possa tornare in TV con una nuova trasmissione televisiva che possa vederla protagonista. Sarebbe curioso vederla in un altro contesto che non sia il Grande Fratello Vip.

