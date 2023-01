NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

GF Vip 7

Screzi tra Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi

Durante questa domenica di fine gennaio nella Casa del GF Vip c’è stata qualche lamentela sulle faccende domestiche. Nikita Pelizon sostiene che Edoardo Tavassi sia poco collaborativo. Affermazioni che non sono sfuggite al vippone che si è difeso. Lui ha rivendicato la capacità di portare allegria all’interno del gruppo: “Io faccio ridere e porto sorrisi. Tu?”, con tono provocatorio.

Dalla sua Edoardo sostiene comunque che non ci sia una gara e che non è il caso di fare classifiche. La modella triestina è poco convinta dal suo discorso e ha così evitato di rispondere. Successivamente da sola con Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon ha commentato quanto appena accaduto: “Ti sei accorta di quel che succede quando si parla in faccia?”, ha detto l’ex schermitrice, sicura come i compagni non accolgano i consigli e vivano tutto come un attacco: “Per fortuna fa ridere. Lo preferisco rispetto agli altri”, ha aggiunto.

Nikita Pelizon è convinta che Edoardo Tavassi sia cosciente di essere nel torto e che tutti in Casa sono consapevoli che sia poco propenso ad aiutare nelle faccende. Secondo lei dunque ne è rimasto colpito perché certo che le accuse sono vere. Stando al suo punto di vista, Tavassi pare non voglia adempiere mai ai propri compiti, a differenza sua o di Antonella che spesso lavano i piatti anche quando non è il loro turno. (QUI IL VIDEO DELL’ACCADUTO)

Ma non è finita qui. Perché sempre nel corso della giornata Nikita Pelizon pare aver lasciato in confessionale gli occhiali e il torsolo della mela che stava mangiando. Una dimenticanza che Edoardo Tavassi non le ha fatto passare e rinfacciato subito, come mostrato dal video sottostante.

TAVASSI CHE PORTA GLI OCCHIALI DA SOLE E IL TORSOLO DELLA MELA A NIKITA CHE HA LASCIATO IN CONFESSIONALE, VI PREGO IO AMO QUEST'UOMO #gfvip #incorvassi #orielepic.twitter.com/ZDMvBguDf5 — sisonokevin (@_soleilandia_) January 29, 2023

Sempre più convinta che ci sia qualcosa sotto, Nikita Pelizon sta cercando di comprendere da dove deriva l’astio di Edoardo Tavassi nei suoi confronti. Vedremo se l’argomento sarà affrontato in puntata.