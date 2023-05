NEWS

Nicolò Figini | 12 Maggio 2023

GF Vip 7

Il litigio tra Elenoire e Oriana Marzoli

Ieri sera gli ex vipponi hanno preso parte alla festa di compleanno del conduttore del Grande Fratello Vip. Al party erano presenti diversi volti noti e tra questi abbiamo visto anche Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi. Tra loro è scoppiato però un litigio e il motivo sembrerebbe essere il seguente. Entrambe volevano accaparrarsi un posto in prima fila durante il taglio della torta.

La lite si è consumata davanti agli occhi di tutti gli invitati e sono volate anche parole grosse. Giacomo Urtis e Matteo Diamante hanno fatto due dirette su Instagram per registrare l’evento e le hanno beccate mentre discutevano. Nel video possiamo sentire Elenoire che si mette in prima fila e Oriana che ribatte: “Vado avanti io“.

Oriana: -“Vado avanti io”

Elenoire: -“Ma dove vuoi andare che sei una nana”

Oriana: -“Non rispondo meglio mi leccavi il sedere fino a due giorni fa”

Elenoire: -“Ma chi ti ha cagata”

Oriana: -“Amore non ti ha cagata il mio fidanzato”



ODDIO 🍿🍿🍿🍿pic.twitter.com/5k3ePEoStK — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 11, 2023

A questo punto la Ferruzzi replica: “Ma dove vuoi andare che sei una nana“. Oriana Marzoli, allora, commenta dicendo: “Non rispondo, meglio. Mi leccavi il sedere fino a due giorni fa“. La risposta è stata: “Ma chi ti ha ca**ta?“. Il discorso si chiude poco prima del taglio della torta con la Marzoli che afferma: “Amore, non ti ha cagata il mio fidanzato…“.

Qui di seguito, inoltre, possiamo vedere il momento della lite da un altro punto di vista. L’audio non è chiaro come in precedenza, ma le immagini sono migliori. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

ELENOIRE E ORIANA CHE LITIGANO DURANTE IL TAGLIO DELLA TORTApic.twitter.com/sLo0XktmNn — marta 🦀 (@coriandolix) May 11, 2023

Nel frattempo non scordate di seguirci per non perdervi tante altre news sul Grande Fratello Vip e non solo.