Si stanno facendo spazio le prime teorie e i primi rumor su chi saranno i naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei famosi. E così spunta un’indiscrezione che riguarderebbe due ex concorrenti del Grande Fratello. Ma non solo, sarebbero un’ex coppia. Vediamo tutti i dettagli.

Un’ex coppia di gieffini all’Isola dei famosi? Arriva l’indiscrezione

C’è molta curiosità riguardo la nuova edizione dell’Isola dei famosi che partirà a breve (probabilmente dopo la fine del Grande Fratello). Su di essa non ci sono ancora notizie ufficiali, ma molte ipotesi. Alcune di queste sono abbastanza fondate, come ad esempio il nome di chi condurrà. Si parla, infatti, di Veronica Gentili.

Parlando degli opinionisti, invece, ci sono soprattutto ipotesi. Si parla di Dario Maltese, ma anche di Vladimir Luxuria (che l’anno scorso è stata conduttrice). Ma non è escluso un clamoroso ritorno di Simona Ventura come unica opinionista. Sul ruolo di inviato, invece, è spuntato fuori il nome di Pierpaolo Pretelli.

Ma chi saranno i concorrenti dell’Isola dei famosi 2025? Non c’è niente di ufficiale, e sicuramente avremo tutti i nomi certi circa una settimana prima dell’inizio della messa in onda. Quindi possiamo solo riportare rumor che girano davvero tanto.

Ecco che quindi Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione davvero interessante. Sulle sue storie Instagram si legge: “Una coppia di ex fidanzati ed ex concorrenti del GF Vip è stata fortemente voluta all’Isola dei famosi perché la possibilità di un ritorno di fiamma potrebbe far salire gli ascolti. Partono già con il piede giusto… Immagino il loro ex fandom”.

Ci sarà questa coppia di ex fidanzati ed ex concorrenti del GF Vip? Per fare alcune ipotesi ci vengono in mente Luca Onestini e Ivana Mrazova. Però lui è stata annunciato tempo fa in un reality spagnolo e lei è reduce da Pechino Express (che inizia la messa in onda il 6 marzo). Molto papabili sono invece Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Loro si sono lasciati e ripresi diverse volte e sono davvero due personaggi da reality perfetti. Non c’è da sottovalutare anche Perla e Mirco, che tanto hanno fatto sognare i fan. Infine, ma molto meno probabile, ci sono Anita e Alessio.