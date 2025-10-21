Nel giorno in cui Eleonora Giorgi avrebbe compiuto 72 anni, Paolo Ciavarro l’ha ricordata con un messaggio toccante. Anche Clizia Incorvaia ha condiviso una dolce dedica alla suocera.

Paolo e Clizia ricordano Eleonora Giorgi sui social

Il 21 ottobre sarebbe stato il 72esimo compleanno di Eleonora Giorgi, l’amatissima attrice scomparsa lo scorso marzo a causa di un tumore al pancreas. Un giorno speciale e nostalgico, che il figlio Paolo Ciavarro ha voluto celebrare con parole toccanti e piene d’amore.

Sui social, Paolo Ciavarro ha condiviso due fotografie della sua infanzia in cui appare accanto alla madre Eleonora Giorgi, sorridente e affettuosa. Ad accompagnarle, una dedica semplice ma intensa: “Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo. Auguri mamma, ti amo”, ha scritto, aggiungendo un cuore bianco.

A poche ore dal suo 34esimo compleanno, che cadrà il 22 ottobre, Paolo Ciavarro ha ricordato che questo sarà il primo anno in cui non potrà festeggiare con Eleonora Giorgi.

Un legame unico il loro che lui stesso ha descritto durante l’intervista a Verissimo andata in onda il 19 ottobre: “Per tutta la vita io e mamma abbiamo festeggiato i compleanni insieme. Sarà un compleanno diverso, ma sarà anche bello ricordarla”, ha confidato molto emozionato. Ciavarro non ha nascosto le difficoltà vissute in questo periodo dopo la perdita della sua amata mamma.

Anche Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, ha voluto rendere omaggio alla suocera. Nelle storie Instagram ha condiviso una tenera foto scattata il giorno del loro matrimonio, accompagnata da una breve ma significativa frase: “Tanti auguri Ele, manchi tanto”.

Il ricordo di Eleonora Giorgi resterà nella memoria di tutti coloro che l’hanno amata e sarà per sempre una figura insostituibile per suo figlio Paolo Ciavarro, che oggi la ricorda con grande emozione sui social e nella vita di tutti i giorni.