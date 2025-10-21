Dopo alcuni mesi da single, sembrerebbe che Belen Rodriguez abbia ritrovato l’amore. La showgirl argentina beccata mentre bacia quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato.

Chi è il nuovo amore di Belen Rodriguez

La vita privata e sentimentale di Belen Rodriguez è da sempre oggetto di discussione. Col passare del tempo infatti la showgirl argentina è stata in diverse occasioni al centro del gossip e della cronaca rosa e le sue relazioni hanno sempre fatto discutere. Negli ultimi mesi tuttavia la conduttrice ha deciso di chiudere, almeno per un periodo, la porta agli uomini e di concentrarsi solo ed esclusivamente sui suoi figli e sulla sua carriera.

Adesso però pare che le cose siano cambiate e che nella vita di Belen ci sia nuovamente spazio per l’amore. La Rodriguez dunque in queste settimane, come riporta in esclusiva il settimanale Chi, avrebbe un nuovo fidanzato e naturalmente la notizia è già finita sulla bocca di tutti. Ma chi è ad aver conquistato il cuore della showgirl? La rivista risponde anche a questo. Andiamo a scoprire cosa è stato rivelato.

Stando a quanto si legge, il nuovo amore di Belen Rodriguez si chiamerebbe Kemal Alagol e sarebbe un chirurgo noto anche al mondo del jet set. I due, come si nota dalle immagini pubblicate, sarebbero già in perfetta sintonia e non mancano anche dei dolci baci. Stando a quanto trapelato, la neo coppia avrebbe trascorso la serata insieme. La mattina dopo Belen, essendo in procinto di partire, sarebbe tornata presso il suo hotel per cambiarsi, accompagnata da Kemal, e insieme in seguito si sarebbero diretti in stazione.

Pare dunque che la Rodriguez abbia ritrovato il sorriso e che al momento si stia godendo questa nuova relazione. Alla conduttrice dunque facciamo i nostri migliori auguri.