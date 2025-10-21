Belen Rodriguez ha nuovo amore, spuntano le foto dei baci
Nuovo amore per Belen
Dopo alcuni mesi da single, sembrerebbe che Belen Rodriguez abbia ritrovato l’amore. La showgirl argentina beccata mentre bacia quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato.
Chi è il nuovo amore di Belen Rodriguez
La vita privata e sentimentale di Belen Rodriguez è da sempre oggetto di discussione. Col passare del tempo infatti la showgirl argentina è stata in diverse occasioni al centro del gossip e della cronaca rosa e le sue relazioni hanno sempre fatto discutere. Negli ultimi mesi tuttavia la conduttrice ha deciso di chiudere, almeno per un periodo, la porta agli uomini e di concentrarsi solo ed esclusivamente sui suoi figli e sulla sua carriera.
Adesso però pare che le cose siano cambiate e che nella vita di Belen ci sia nuovamente spazio per l’amore. La Rodriguez dunque in queste settimane, come riporta in esclusiva il settimanale Chi, avrebbe un nuovo fidanzato e naturalmente la notizia è già finita sulla bocca di tutti. Ma chi è ad aver conquistato il cuore della showgirl? La rivista risponde anche a questo. Andiamo a scoprire cosa è stato rivelato.
Stando a quanto si legge, il nuovo amore di Belen Rodriguez si chiamerebbe Kemal Alagol e sarebbe un chirurgo noto anche al mondo del jet set. I due, come si nota dalle immagini pubblicate, sarebbero già in perfetta sintonia e non mancano anche dei dolci baci. Stando a quanto trapelato, la neo coppia avrebbe trascorso la serata insieme. La mattina dopo Belen, essendo in procinto di partire, sarebbe tornata presso il suo hotel per cambiarsi, accompagnata da Kemal, e insieme in seguito si sarebbero diretti in stazione.
Pare dunque che la Rodriguez abbia ritrovato il sorriso e che al momento si stia godendo questa nuova relazione. Alla conduttrice dunque facciamo i nostri migliori auguri.