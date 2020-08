1 A seguito dei gossip che annunciano come Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia siano tornati insieme, adesso a parlare è proprio lui. Ecco le sue dichiarazioni

In arrivo un altro capitolo della fiction che coinvolge Eleonora Rocchini. Da mesi come ben sappiamo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta facendo discutere il web a causa della fine della sua relazione con Oscar Branzani, conosciuto proprio grazie al dating show di Maria De Filippi. La blogger nel mentre poco dopo ha iniziato a scontrasi non solo col suo ex fidanzato, ma anche con Dalila, sua ex cognata e sorella di Oscar. Quest’ultima ha infatti scoperto la relazione clandestina tra la Rocchini e Nunzio Moccia, suo ex compagno. A quel punto numerosi sono stati gli scontri social tra i tre, e tante sono state le accuse reciproche. Tuttavia col passare del tempo il caso si è sgonfiato, e a poco a poco tra Eleonora e Oscar è tornato il sereno. Solo qualche mese fa si è infatti parlato di ritorno di fiamma tra i due, ma attualmente le cose sono nuovamente cambiate.

Inaspettatamente infatti Eleonora Rocchini si è nuovamente avvicinata a Nunzio Moccia, al punto da far intuire di essere tornata insieme all’ex fidanzato di Dalila. Proprio la sorella di Oscar Branzani in un recente sfogo su Instagram ha confermato il ritorno di fiamma tra i due. Anche l’ex tronista solo qualche giorno fa aveva lanciato forti accuse ad Eleonora, facendo a sua volta intendere l’affaire con Nunzio. Adesso però sembrerebbe che la coppia abbia deciso di uscire allo scoperto, e a provarlo sono gli ultimi movimenti social. Sotto ad una delle ultime foto della Rocchini, dove la blogger indossa una camicia, Moccia afferma: “Questa camicia la conosco”.

Ma non solo. Poco dopo Nunzio ha postato una foto che lo vede in vacanza con alcuni amici, tra cui Eleonora stessa, che nel mentre ha ricondiviso l’immagine. Come se non bastasse Moccia è finalmente intervenuto sulla questione facendo uno sfogo su Instagram che sembrerebbe riguardare proprio il suo rapporto con la Rocchini.

Scopriamo le sue parole in merito.