È emerso quanto quanto costano i look e i gioielli indossati da Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2026.

Il costo dei gioielli indossati da Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini e la sua “Voilà” è grande protagonista di questo Festival di Sanremo 2026. Come tutti gli artisti anche lei vanta dei look studiati e indossa dei gioielli: ma il costo?

La cantante ha deciso di affidarsi a Gioielli del sole, un brand di grande tradizione. Il collier ha un prezzo di 70.000 Euro. Ma anche un anello a spirale che costerebbe 30.000 Euro e un altro anello da 40.000 Euro, durante la prima serata.

Anche i look non sono da meno…

A quanto pare anche i look di Elettra Lamborghini di queste prime serate non sono passati certamente inosservati.

Sui social aveva informato di cosa avrebbe indossato, ovvero un modello di Haute Couture che vanta la firma di Tony Ward, a cui ha accompagnato dei tacchi e dei gioielli vistosi. Questi ultimi ovviamente sono sempre firmati da Gioielli del sole.

Qual è però il loro valore? Gli anelli hanno un costo differente: uno vale 45.000 e l’altro 40.000 Euro. Invece gli orecchini hanno un prezzo di 65.000 Euro.

Insomma Elettra Lamborghini ha proprio voluto sfoggiare il meglio per questo Sanremo 2026.

