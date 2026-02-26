Ieri sera, nel corso della seconda puntata di Sanremo 2026, Achille Lauro non ha presentato Fedez, facendo saltare la scaletta. Ma cosa è accaduto in realtà? Ecco le ipotesi più plausibili.

Cosa è accaduto tra Achille Lauro e Fedez

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Festival di Sanremo 2026, durante la quale non sono mancate le emozioni. Tra i co-conduttori della serata c’è stato anche Achille Lauro, protagonista di alcuni bellissimi momenti. Oltre a duettare sulle note di 16 marzo insieme a Laura Pausini, il cantante ha omaggiato le vittime della strage di Crans Montana e la performance ha commosso tutto il pubblico.

Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato, che non è sfuggito agli occhi attenti del web. Come previsto da scaletta, Lauro avrebbe dovuto presentare Fedez e Masini, in gara alla kermesse. Tuttavia al momento dell’arrivo dei due artisti, la voce di Incoscienti giovani era assente sul palco e a quel punto in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto.

Il caso è stato affrontato anche al Dopofestival e lo stesso Nicola Savino ha avanzato alcune plausibili ipotesi. Come è stato ricordato, solo lo scorso anno Achille Lauro e Fedez sono stati protagonisti di alcuni gossip che hanno rivelato i presunti motivi della fine della loro amicizia. Le voci di corridoio non sono naturalmente mai state confermate, ciò nonostante entrambi gli artisti da tempo hanno smesso di mostrarsi insieme, arrivando quasi al punto di ignorarsi a vicenda.

Ma cosa sarebbe accaduto dunque ieri sera al Festival?

Le ipotesi più plausibili

Secondo quanto affermato da Nicola Savino al Dopofestival, le ipotesi sull’assenza di Achille Lauro durante la presentazione di Fedez potrebbero essere due. A seguito di quanto accaduto tra i cantanti, uno dei due potrebbe aver chiesto di modificare la scaletta.

Non è da escludere infatti che Lauro potrebbe aver scelto di non annunciare l’ingresso di Federico. Potrebbe essere però stato anche il rapper a chiedere di non essere presentato dal collega.

LEGGI ANCHE: Chiello torna sul caso Morgan e sul mancato duetto

C’è tuttavia da considerare anche una terza ipotesi. La scelta di cambiare la scaletta potrebbe essere arrivata anche da parte della Rai stessa, per evitare momenti imbarazzanti.

Attualmente non ci sono certezze su quello che sarebbe accaduto in realtà. Nelle prossime ore però potrebbero arrivare dei chiarimenti in merito.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.