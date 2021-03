Elettra Lamborghini critica i duetti di Sanremo 2021 (VIDEO)

1 La critica di Elettra Lamborghini

Lo scorso anno l’abbiamo vista sul palco del Festival della Canzone Italiana con ‘Musica e il resto scompare’, mentre in questo Sanremo 2021 la vediamo telespettatrice da casa, come tutti noi, a commentare (con qualche critica) le varie performance. Parliamo di Elettra Lamborghini, prossima opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Dopo una serata a ridere e scherzare con Dayane Mello, sua grande amica (e chissà non possano un giorno collaborare in futuro in qualche progetto), Elettra Lamborghini da amante della kermesse canora ha seguito con grande attenzione la puntata dedicata ai duetti. Solo nel 2020 proprio lei l’abbiamo vista su quel palco esibirsi, con Myss Keta, in una versione inedita di ‘Non succederà più’. Le due in quella circostanza hanno conquistato tutti.

Ma torniamo a ieri sera. Elettra Lamborghini come tanti italiani si è ritrovata a dire il proprio punto di vista dopo ogni duetto. Se qualcuno non sembra averla convinta particolarmente, ha smosso anche qualche critica: “Ma raga cosa sto guardando in televisione? Sono confusa. In che senso? Sto volando raga”, ha esordito Elettra Lamborghini.

La cantante ha poi proseguito: “Io questa cosa non l’ho mai detta, o forse in qualche intervista, ma a Sanremo è successa una cosa. Adesso guardavo Fasma che a me piace personalmente molto e non gli andava il microfono. A me l’hanno scorso è successa la stessa cosa. Io in cuffia sentivo, ma ciò che ne veniva fuori era poi un’altra cosa e per questo ho cacciato delle stecche meravigliose. Ma ora io dico: veramente non riusciamo a sistemare un c***o di microfono… e dai”. Dopo questa critica, però, Elettra Lamborghini non ha risparmiato complimenti, invece, al duetto tra Bugo e i Pinguini Tattici Nucleari, giudicato negativamente da Cristiano Malgioglio.

Elettra Lamborghini commenta, e non risparmia qualche critica, ai duetti di #Sanremo2021 pic.twitter.com/b9ZNgl1Gh8 — disagiotv (@disagio_tv) March 5, 2021

Anche su Twitter Elettra Lamborghini ha ribadito lo stesso concetto: “Fatemi capire: io l’anno scorso sono stata l’unica str**za fessa a cantarmi quasi tutta la cover da sola steccando come una ovviamente DIVAH e questi hanno 60 cantanti che cantano insieme a loro…. allora sono str**za. Mai una gioia oh”

Fatemi capire io l anno scorso l unica stronza fessa a cantarmi quasi tutta la cover da sola steccando come una ovviamente DIVAH e questi hanno 60 cantanti che cantano insieme a loro…. allora sono stronza😂😂😂mai una gioia oh #Sanrem2021 😂❤️ — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) March 4, 2021

Con la sua solita ironia Elettra Lamborghini non ha risparmiato qualche critica a Sanremo 2021. Ci auguriamo ovviamente che i problemi tecnici di ieri sera non influiscano anche sulla serata di oggi.