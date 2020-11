1 Eliana Michelazzo torna a dar contro all’ingresso di Selvaggia Roma al GF Vip. L’ex amica della gieffina dura su Instagram

Capitolo numero….. abbiamo perso il conto! Lo scontro tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma sembra ormai non avere fine. L’ex manager di Pamela Prati è stata molto dura in merito all’ingresso al GF Vip da parte dell’influencer. Dura e senza peli sulla lingua la Michelazzo, dopo aver ironizzato sul mancato arrivo per via del Covid, ora è tornata a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Oltre a dedicarle una canzone non propriamente elegante, dove l’ha apostrofata come una poco di buono, ecco dunque che Eliana Michelazzo è tornata alla carica:

“Fate attenzione ragazzi! Ho messo la canzone di riferimento ‘la z****la del cuore’. Volevo avvertire tutti i concorrenti del Grande Fratello che avranno questa stupenda entrata di questa grande ‘z****la del cuore’. State attenti e mettete i lucchetti nei vostri armadi perché purtroppo lei ha il vizietto di andare a rubare. E vabbè… io ne so qualcosa purtroppo”.

Instagram Stories – Eliana Michelazzo

Ha detto attraverso alcune storie Instagram questo pomeriggio, ma ha rincarato la dose più tardi quando durante la puntata del GF Vip ha aggiunto:

“Respirare…oddio! Ragazzi questo momento lo vedo talmente inutile. No ma la ca***la nel naso, ne vogliamo parlare? Scusatemi, è arrivata la pizza!”

A seguire Eliana Michelazzo ha fatto un altro video, condiviso sui social, in cui si è mostrata in compagnia di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, proprio nel momento in cui quest’ultimo ha avuto l’incontro con Selvaggia Roma.

Insomma Eliana Michelazzo non si è per nulla risparmiata. Come deciderà di replicare la sua ex amica?