1 Dopo aver negato di aver baciato Selvaggia Roma, Pierpaolo Pretelli fa una confessione su Elisabetta Gregoraci: ecco cosa è accaduto

Siamo nel pieno della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 a finire nuovamente al centro dell’attenzione sono stati Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Ad entrare in casa come nuova concorrente è stata Selvaggia Roma, che come è noto ha dei trascorsi proprio con l’ex Velino. Già nelle ore precedenti l’ex volto di Temptation Island ha lanciato ripetute frecciatine alla conduttrice, prendendo le difese di Pretelli. Per questo la blogger ha avuto dapprima un faccia a faccia con la Gregoraci, durante il quale si è tolta qualche sassolino della scarpe. Come se non bastasse Selvaggia ha anche svelato di aver baciato Pierpaolo, pur ammettendo di non aver mai avuto una storia con lui.

Ciò nonostante poco dopo proprio Pierpaolo Pretelli ha negato di aver baciato Selvaggia Roma e a quel punto i due hanno avuto modo di incontrarsi. La blogger, una volta davanti all’ex Velino, ha affermato di non riconoscere il gieffino. A quel punto, tra lo stupore generale, Pretelli ha fatto una confessione su Elisabetta, ammettendo di essere innamorato. Tuttavia subito dopo Pierpaolo ha fatto immediatamente dietrofront, facendo una precisazione:

“Forse non mi hai mai visto così innamorato. No aspettate. Innamorato no. Preso, cotto”.

Round 2… ora è la volta di Pierpaolo! Ricordate che i VIP non sanno che Selvaggia è una nuova concorrenza ufficiale… 😏 #GFVIP pic.twitter.com/oiZMqyL0mx — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 13, 2020

Come se non bastasse Pierpaolo Pretelli successivamente ha anche ammesso di aver scambiato qualche bacio innocente con Selvaggia Roma e i due hanno così chiarito la situazione. Ma cosa accadrà adesso che la blogger è ufficialmente una concorrente del reality? Che il rapporto tra l’ex Velino ed Elisabetta Gregoraci sia a rischio? non resta che attendere per scoprirlo.