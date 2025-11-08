La confessione di Eliana Michelazzo: “Dopo Mark Caltagirone la mia vita è andata in frantumi”

Da regina dei salotti televisivi a vittima di un inganno lungo anni. Oggi Eliana Michelazzo si racconta a cuore aperto: “Mi hanno distrutta, ma sto cercando di rinascere”.

Il Prati Gate e l’assoluzione

Sono trascorsi sei anni dal famigerato Prati Gate, la finta favola d’amore tra Pamela Prati e l’inesistente Mark Caltagirone, che scosse l’Italia intera. Quella che sembrava solo una vicenda di gossip si trasformò presto in un vero e proprio caso mediatico e giudiziario, travolgendo anche la sua ex agente, Eliana Michelazzo — oggi finalmente assolta da ogni accusa legata al presunto “figlio” di Mark Caltagirone e Pamela Prati.

Ospite a Verissimo, Eliana si è mostrata fragile ma lucida, con la voce rotta dall’emozione: “È vero, sono stata assolta, ma quei sei anni mi hanno distrutta dentro. È stato un dolore lungo, infinito.”

L’inganno di Simone Coppi

Dietro le luci della ribalta si nasconde una storia di inganni, manipolazioni e solitudine. La Michelazzo racconta di aver creduto anche lei in un uomo che non è mai esistito: Simone Coppi, un presunto magistrato che per dieci anni l’ha tenuta prigioniera di un amore virtuale. “Mi sentivo sposata, avevo persino firmato un finto atto di matrimonio. Facevo sesso digitale con un fantasma. È stata una violenza psicologica devastante.”

La rinascita dopo l’incubo

Un incubo che le ha portato via tutto: famiglia, lavoro, serenità. “A Ibiza ho ricominciato da zero. Ho venduto tutto per sopravvivere. Ho pensato di farla finita, ma non l’ho fatto per mia madre, che era malata. Lei voleva che fossi felice, ma non ci sono riuscita.”

Oggi Eliana prova a rialzarsi, con l’aiuto della sorella che non l’ha mai abbandonata: “Mi ha fatto da madre. Sto cercando di ritrovare me stessa, ma il dolore resta.”

Sul capitolo Pamela Prati e Pamela Perricciolo, l’ex agente è netta: “Per loro provo solo pena. Io ho pagato un prezzo altissimo per colpe non mie. Mi hanno tolto la dignità, ma non la voglia di vivere.”

A cura di Alba Cosentino

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X