Raffaella Fico non potrebbe essere più felice! La splendida showgirl napoletana, sempre solare e sensuale, ha letteralmente illuminato lo studio di Verissimo, dove è stata ospite di Silvia Toffanin in una puntata che ha lasciato tutti senza parole

Con il sorriso stampato sul volto e gli occhi pieni di emozione, Raffaella ha raccontato di vivere un momento magico accanto al compagno Armando Izzo, il difensore del Monza con cui fa ormai coppia fissa da tempo. “Finalmente è arrivato l’amore vero, quello bello, quello che ti fa stare bene davvero”, ha confessato davanti alle telecamere. “Sono stata fidanzata altre volte, ma non ho mai amato così come amo lui”.

Una dichiarazione piena di sentimento, che ha commosso anche la padrona di casa.

La sorpresa più dolce

Ma la vera sorpresa è arrivata subito dopo: Raffaella è incinta! “Sì, sono in dolce attesa,” ha svelato con una dolcezza che ha incantato il pubblico. “È una gravidanza serena, voluta, e stavolta posso viverla con il mio uomo vicino”.

Parole che raccontano una felicità autentica, quella di una donna che sembra aver finalmente trovato il suo equilibrio, tra amore, famiglia e carriera.

Una nuova vita

Dopo le turbolenze amorose del passato, oggi Raffaella Fico si gode una nuova vita all’insegna dell’amore e della serenità, e i fan non potrebbero essere più felici per lei. C’è già chi sogna i fiori d’arancio, ma per ora la coppia preferisce concentrarsi sul dono più bello: un bebè in arrivo, che promette di coronare un amore da favola e di completare la felicità di Raffaella, già mamma della dolcissima Pia, nata dalla tumultuosa relazione con Mario Balotelli, amatissima da entrambi i genitori.

A cura di Alba Cosentino

