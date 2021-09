Elisa Isoardi avvistata in dolce compagnia a Mykonos: è già amore?

Vero o falso? L’ultimo rumor su Elisa Isoardi

Se il suo futuro televisivo sembra ancora incerto, per Elisa Isoardi potrebbe d’altra parte essere sbocciato l’amore. La conduttrice, che ha recentemente preso parte all’Isola dei Famosi, è stata avvistata infatti a Mykonos in quella che si vocifera fosse una dolce compagnia. Di chi? Di un uomo tutt’altro che misterioso, e al quale l’ex volto della Prova del Cuoco pare si sia avvicinata da un po’. Trattasi di Carlo Longari, meglio noto come ex marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier.

Longari – non è chiaro se in quanto amico o qualcosa di più – avrebbe ospitato Elisa Isoardi sulla sua barca, mentre lei trascorreva le vacanze sulla più vivace isola dell’Egeo.

Qui, gli occhi indiscreti di chi è riuscito a riconoscere la conduttrice devono aver intercettato una sintonia particolare con il celebre avvocato, lasciando poi trapelare il pettegolezzo negli ambienti giusti. E proprio da quegli ambienti il chiacchiericcio è risalito anche al nostro settimanale.

Entrambi single: amicizia o amore?

Elisa Isoardi è single da diverso tempo. Nel suo passato si ricorda soprattutto la storia con Matteo Salvini, ormai felicemente accompagnato alla ventottenne Francesca Verdini. Dopo quell’amore, al quale mise fine con un post Instagram che suscitò non poco imbarazzo, si pensava che la presentatrice avesse voltato pagina con l’imprenditore Alessandro Di Paolo. Ma in seguito a qualche tira e molla, nel 2020 la relazione è definitivamente naufragata.

Successivamente, i giornali mormoravano di un flirt con Raimondo Todaro, suo insegnante di danza a Ballando con le Stelle. Ma in quel caso non si trattava che di gossip.

Stavolta invece il rumor su Elisa Isoardi e Carlo Longari sembra stia prendendo sempre più consistenza, ed è favorito anche dalla recente separazione di lui.

Superato il matrimonio con la Ferracini, infatti, l’avvocato si era legato a Simona Branchetti, giornalista del Tg5 precedentemente sposata al conduttore di Linea Verde Federico Quaranta. Il sogno delle nozze è sfumato poco prima della pandemia, dopodiché Longari è rimasto single.

Insomma, da solo lui e sola anche lei da diverso tempo, i presupposti per un legame coi fiocchi ci sono. Ma le voci saranno confermate?

