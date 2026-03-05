Cala il sipario sulla relazione tra la conduttrice Elisa Isoardi e il rinomato cuoco campano Ernesto Iaccarino dopo quattordici mesi

La notizia della rottura tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino è giunta come una doccia fredda per i sostenitori della coppia, che fino a poche settimane fa appariva solida e affiatata. Nonostante la consueta riservatezza della presentatrice di Bar Centrale, la conferma ufficiale della separazione è arrivata tramite i canali social dell’ormai ex compagno. Un epilogo inaspettato che mette fine a un legame durato poco più di un anno, vissuto lontano dai riflettori più invasivi ma caratterizzato da un profondo scambio umano e professionale.

Il messaggio di gratitudine su Instagram

A rompere il silenzio è stato proprio lo chef Iaccarino, il quale ha scelto di comunicare la fine del rapporto attraverso un post dal tono estremamente rispettoso e maturo. Accompagnando le sue parole con uno scatto che li ritrae sorridenti, Ernesto ha voluto ringraziare pubblicamente Elisa per i quattordici mesi trascorsi insieme. Il contenuto del messaggio sottolinea come, nonostante il sentimento amoroso sia giunto al capolinea, il percorso condiviso sia stato fonte di crescita reciproca e stimoli costanti. Un addio privo di rancori che trasforma la separazione in una celebrazione del tempo vissuto positivamente.

Il silenzio della conduttrice e i retroscena

Mentre il web analizza ogni singola parola dello chef, Elisa Isoardi ha preferito mantenere una linea di assoluto riserbo. Sul suo profilo non compaiono riferimenti diretti alla vicenda, lasciando spazio esclusivamente ai suoi numerosi impegni televisivi. Questa scelta comunicativa stride leggermente con le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice lo scorso dicembre, quando descriveva con entusiasmo la serenità ritrovata accanto a Iaccarino. Resta da capire se nei prossimi giorni anche il volto Rai deciderà di commentare ufficialmente la rottura.

