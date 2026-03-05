L’indumento della campionessa olandese raggiunge quasi 200mila euro dopo una battaglia a colpi di rilanci

Il successo di Jutta Leerdam non conosce confini, superando ampiamente i perimetri delle piste ghiacciate di Milano Cortina. La pattinatrice olandese, vera icona di queste Olimpiadi grazie a un palmarès che vanta un oro e un argento, è finita al centro delle cronache per un evento straordinario legato al mercato dei cimeli sportivi. La sua celebre divisa “orange”, simbolo di velocità e talento, è stata battuta all’asta raggiungendo la valutazione record di quasi 200mila euro, una somma che testimonia il magnetismo mediatico dell’atleta.

Un duello di offerte durato sessanta minuti

L’iniziativa, promossa dal Comitato Olimpico dei Paesi Bassi in collaborazione con il portale specializzato MatchWornShirt, ha coinvolto diciannove kit ufficiali, ma è stato quello della Leerdam a catalizzare l’attenzione dei collezionisti. Partita da una base d’asta relativamente contenuta, poco superiore ai 9mila euro, la divisa ha vissuto un’impennata verticale nell’ultima ora di disponibilità. Ben 34 rilanci si sono susseguiti freneticamente, frutto di una sfida serrata tra due investitori decisi ad aggiudicarsi il pezzo pregiato. Il prezzo finale di 198mila euro rappresenta un unicum per il settore del pattinaggio di velocità.

Fondi destinati alle radici del successo

La notizia più rilevante non riguarda però solo l’aspetto economico, ma la destinazione di tale tesoretto. L’intera somma verrà infatti investita nel club di pattinaggio di Pijnacker, proprio la realtà dove Jutta ha mosso i primi passi sui pattini da bambina. Questi capitali permetteranno di avviare interventi strutturali urgenti, tra cui la modernizzazione del palazzetto dello sport e il restyling della sede sociale. Un gesto che chiude un cerchio perfetto tra la gloria olimpica e il sostegno alle basi del movimento sportivo giovanile.

