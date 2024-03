Elisa, in una valle di lacrime per la storia di Sara e Paolo, canta a cappella Anche fragile (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Marzo 2024

C'è Posta per te

A C’è posta per te Elisa si è mostrata in lacrime per la storia di Sara e Paolo e ha cantato Anche fragile a cappella

In occasione dell’ultima puntata di C’è posta per te Elisa è arrivata in studio perché protagonista di un regalo. A scrivere è Sara, che ha fatto una sorpresa a Paolo, suo marito per ringraziarlo. La cantante si è commossa, in una valle di lacrime.

Elisa canta a cappella Anche fragile

Questa sera a C’è Posta per te non sono mancate, come di consueto le sorprese. Tra gli ospiti della puntata Elisa. La cantante di “O forse sei tu” è stata protagonista di una commovente storia. Sara, la mittente del regalo, ha fatto una sorpresa a suo marito Paolo che definisce un vero “eroe”, ma anche il marito più dolce e buono del mondo e lo ama tanto.

Sara ha scritto a C’è posta per te perché vede suo marito un po’ perso ultimamente: “Fa le foto alle bambine, poi si gira verso di me per dirmi che non sa a chi mandare le foto. Mi dice “Peccato che mia mamma non ha visto Maria Sole”. Qui si riferisce alla mamma di lui venuta a mancare. Per questo vorrebbe che il suo compagno non vada a nascondere le sue fragilità.

Sara chiama #CePostaPerTe per fare una sorpresa a suo marito! pic.twitter.com/Kk8PP3dy6Q — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 16, 2024

Dopo l’ingresso in studio, Maria ha letto la lunga lettera dolcissima di Sara per Paolo. Elisa si è mostrata in una valle di lacrime, esattamente come i due protagonisti del racconto. La cantante poco dopo è apparsa cantando a cappella “Anche fragile”, la sua canzone che è tanto cara a Paolo. Strepitosa la cantante ha fatto crollare di nuovo il destinatario della posta, visibilmente commosso. La breve performance ha toccato il cuore di tutti.

Tanta emozione in studio con l’inconfondibile voce di Elisa e la sua “Anche fragile” #CePostaPerTe @elisatoffoli pic.twitter.com/q3PIt82mI3 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 16, 2024

Poco dopo Elisa ha fatto un bellissimo discorso a Paolo, che ha confidato il motivo per il quale è così legato al brano cantato da Elisa. La parte in cui l’artista menziona il gelato è l’ultimo pasto che la sua mamma ha fatto con la nipotina prima di spegnersi.

Elisa ha regalato un certificato di adozione per poter adottare due alberi di nocciole. Questi verranno chiamati con i nomi dei genitori di Paolo. Infine anche un voucher per un viaggio di famiglia. Davvero un gesto meraviglioso!