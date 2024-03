Elisa Visari, dopo l’addio a Damante avvistata in discoteca con l’ex naufrago Simone Susinna? Il rumor

Gossip

Nicolò Figini | 5 Marzo 2024

In questi giorni si stanno rincorrendo voci sulla presunta fine della relazione tra Elisa Visari e Andrea Damante. L’attrice sarebbe stata poi avvistata mentre baciava un altro uomo molto noto nel mondo dello spettacolo. Ecco di chi si tratterebbe.

La segnalazione su Elisa Visari

La storia d’amore tra Elisa Visari e Andrea Damante si sarebbe interrotta dopo diversi anni insieme. Al momento non ci sono prove a sostegno di tutto ciò, ma i fan avrebbero notato l’assenza di uno nei post e nelle Stories dell’altra. Molto spesso infatti si facevano vedere felici mentre passavano del tempo in viaggio o semplicemente rilassandosi a casa.

Il tutto è accaduto poco dopo l’apparente fine del rapporto tra Carlo Beretta e Giulia De Lellis, che avrebbe confermato negli scorsi giorni. Per tale ragione sul web hanno cominciato a girare rumor su un possibile ritorno di fiamma tra Damante e Giulia. Anche in questo caso, però, non ci sono assolutamente conferme e si tratta solamente di teorie infondate.

In queste ore si sta diffondendo una nuova segnalazione tramite il profilo Instagram di Deianira Marzano. Una fan ha affermato di aver visto Elisa Visari mentre si baciava in un locale con un noto uomo del mondo dello spettacolo. Si tratterebbe di Simone Susinna, noto per essere stato un naufrago de L’Isola dei Famosi e per aver recitato nella saga Netflix di “365 giorni“.

Ovviamente bisogna prendere il tutto con le pinze perché non abbiamo alcuna certezza o immagini che provino la veridicità di tali informazioni. Una dipendente del locale, infatti, avrebbe detto a questa persona che era vietato scattare foto all’interno. Tuttavia ci sarebbero stati molti testimoni in quanto la discoteca sarebbe stata particolarmente affollata.

Solo in futuro sapremo quale sarà la verità, ovvero nel momento in cui Elisa o Andrea smentiranno o confermeranno la rottura.