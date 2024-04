Gossip

Vincenzo Chianese | 4 Aprile 2024

Di recente Fedez ha iniziato a seguire su Instagram Tini Stoessel, protagonista della celebre telenovela Violetta. Sul web però esplode il gossip.

Fedez al centro del gossip

Non si finisce di parlare di Fedez e di Chiara Ferragni. Come sappiamo da ormai due mesi il rapper e l’imprenditrice digitale stanno vivendo vite separate, dopo la crisi che li ha colpiti. Col passare del tempo numerose sono le indiscrezioni emerse sulla coppia, che tuttavia ha cercato di esporsi il meno possibile per il bene dei figli Leone e Vittoria. In questi giorni intanto Federico e Chiara sono più lontani che mai. Inizialmente infatti la Ferragni è partita con i suoi bambini per Dubai, dove ha trascorso la Pasqua. In seguito a prendere il volo è stato il rapper, che attualmente si trova a Miami con i bambini.

Ciò nonostante i due sono ancora al centro del gossip e del pettegolezzo. Andiamo a scoprire cosa sta accadendo. Proprio il cantante, secondo alcune malelingue, avrebbe già dei nuovi flirt (che ovviamente non sono mai stati confermati) e in queste ore si sta molto parlando di lui. Oggi come se non bastasse è emerso un nuovo dettaglio che ha attirato l’attenzione del web.

Fedez, come è stato fatto notare a Pomeriggio 5, ha infatti iniziato a seguire su Instagram Tini Stoessel, che come forse in molti sapranno è stata la protagonista della telenovela Violetta. La cantante e attrice argentina negli ultimi anni è diventata una delle protagoniste del mondo dello spettacolo e sembrerebbe aver anche colpito Federico. Nonostante il gesto del rapper sia stato del tutto privo di intenzioni, sul web è naturalmente esploso il gossip. Alcuni fantasiosi utenti hanno infatti iniziato a volare con la fantasia e c’è chi addirittura parlato di un presunto flirt tra i due.

Le cose, come si può facilmente dedurre, non stanno affatto così e attualmente nella vita di Federico c’è posto solo per i suoi figli.