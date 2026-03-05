Avvistamenti a Milano: tra la showgirl Elisabetta Canalis e l’ex rugbista Alvise Rigo il legame sembra tutt’altro che spezzato…

Il brusio mediatico che circondava la presunta fine della storia tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo ha subito una brusca frenata. Se nelle scorse settimane il silenzio social e le apparizioni in solitaria avevano convinto i fan di un addio imminente, i recenti fatti milanesi ribaltano completamente la narrazione. La coppia è stata infatti intercettata nel cuore della metropoli lombarda, dimostrando una complicità che non lascia spazio a dubbi: la rottura, se mai c’è stata, è già un ricordo lontano.

Il ritorno a Milano e l’incontro ravvicinato

Tutto è cambiato quando Alvise Rigo è stato avvistato mentre attendeva Elisabetta direttamente in aeroporto. Un gesto di estrema vicinanza che smentisce categoricamente le ipotesi di un distacco definitivo. Le immagini catturate dai reporter mostrano un’intesa ritrovata, trasformando quello che molti definivano un “addio” in un semplice momento di pausa o, più probabilmente, in una gestione della privacy molto rigorosa. Milano si conferma dunque il teatro ideale per questo nuovo capitolo della loro relazione.

Il mistero della Fashion Week e i messaggi social

Ma da dove nascevano i sospetti di crisi? Il primo campanello d’allarme è scattato durante la recente settimana della moda milanese. L’assenza di Alvise al fianco della showgirl sarda aveva sollevato polveroni, alimentati ulteriormente da alcune riflessioni condivise da Elisabetta sui propri canali ufficiali. Citazioni criptiche sugli “uomini irraggiungibili” avevano spinto i follower a pensare a un ritorno di fiamma con l’ex Georgian Cimpeanu o a una delusione profonda nei confronti di Rigo. Tuttavia, i fatti odierni raccontano una storia diversa: Elisabetta e Alvise sono ancora una coppia.

