Addio lampo tra la showgirl Elisabetta Canalis e l’ex rugbista Alvise Rigo

L’idillio amoroso tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sembra essere giunto al capolinea molto prima del previsto. Le indiscrezioni sulla fine della loro relazione hanno iniziato a circolare con insistenza nelle ultime ore. Nonostante la coppia avesse ufficializzato il legame sui canali social solo pochi mesi fa, le strade dei due sembrano essersi già divise, lasciando i sostenitori della showgirl sarda nello sconcerto. La notizia giunge in un momento di grande esposizione mediatica per Elisabetta, pronta a diventare protagonista assoluta tra le passerelle e gli eventi esclusivi della settimana della moda milanese.

Il mistero sulla fine della relazione con Alvise Rigo

Le ragioni che hanno portato alla separazione tra la modella e l’atleta rimangono al momento custodite nel più stretto riserbo. La sintonia nata nel 2025, alimentata dalla comune passione per l’attività fisica e la kickboxing, pare non aver retto l’urto del tempo. Mentre Alvise prosegue la sua carriera nel mondo del fitness e della consulenza sportiva, la Canalis si mostra sui propri profili digitali più energica che mai, preferendo focalizzare l’attenzione del pubblico sui traguardi lavorativi e sul legame indissolubile con la figlia Skyler. L’assenza di scatti di coppia recenti aveva già destato sospetti tra i follower più attenti, che ora attendono un commento ufficiale o un gesto significativo durante i prossimi appuntamenti mondani.

Gli amori celebri di Elisabetta tra passato e presente

Il percorso sentimentale di Elisabetta Canalis ha sempre rappresentato un capitolo centrale del costume italiano, capace di unire il mondo del calcio a quello del cinema internazionale. Dalla storica e turbolenta relazione con Bobo Vieri nei primi anni duemila fino all’indimenticabile biennio vissuto accanto a George Clooney, ogni suo legame ha dominato le copertine globali. Dopo il matrimonio con Brian Perri, terminato nel 2023, e la successiva parentesi con Georgian Cimpeanu, la showgirl sembrava aver ritrovato la stabilità accanto a Rigo. Questa nuova battuta d’arresto apre ora un nuovo scenario per l’icona di bellezza mediterranea, che si riaffaccia al 2026 con una ritrovata indipendenza da single.

