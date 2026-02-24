Alessia Marcuzzi sceglie Saint-Barthélemy per ricaricare le pile prima del ritorno in TV: con lei i figli Mia e Tommaso in un resort esclusivo

Mentre l’Italia affronta il rigore dell’inverno, Alessia Marcuzzi ha deciso di cambiare radicalmente scenario. La celebre presentatrice si è concessa una lunga parentesi tropicale, spostando il proprio baricentro tra le luci di Miami e le acque cristalline delle Antille. Questo viaggio non rappresenta solo una pausa dai ritmi frenetici del piccolo schermo, ma una vera e propria immersione nel relax totale in vista dei nuovi impegni professionali che la vedranno protagonista nei prossimi mesi. Dopo una prima tappa in Florida, il gruppo si è spostato verso una delle mete più ambite dal jet set internazionale.

Il buen retiro di lusso a Saint-Barthélemy

La scelta della meta è ricaduta sulla sofisticata isola di Saint-Barthélemy, un luogo dove la privacy si sposa con paesaggi da cartolina. Alessia ha optato per un soggiorno in una struttura di altissimo livello, mantenendo però un rigoroso riserbo sull’esatta posizione del resort per godersi ogni istante lontano da sguardi indiscreti. Insieme a lei sono presenti i figli Tommaso Inzaghi e la piccola Mia, oltre alla fidanzata di Tommaso e una cerchia ristretta di affetti. L’atmosfera che emerge dai racconti è quella di una vacanza all’insegna della complicità e della leggerezza, tra cene in riva all’oceano e passeggiate sulla sabbia finissima.

Il successo social e l’incredibile somiglianza con Mia

Attraverso il suo profilo Instagram, la conduttrice ha condiviso alcuni frammenti di questa esperienza, mandando in visibilio i fan con scatti che esaltano una forma fisica invidiabile e bikini dai colori vibranti. Tuttavia, l’attenzione della community si è catalizzata soprattutto sulla figlia Mia Facchinetti. La quattordicenne appare sempre più come il riflesso speculare della madre: i follower non hanno potuto fare a meno di sottolineare quanto i tratti del viso e il sorriso radioso siano praticamente identici a quelli di Alessia. Un legame profondo che traspare in ogni immagine, confermando quanto la famiglia resti il pilastro centrale nella vita della showgirl romana.

