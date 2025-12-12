Dopo mesi di indiscrezioni, arriva lo scatto che conferma il legame tra la showgirl e l’ex rugbista

La conferma che molti attendevano

Per mesi la loro frequentazione è stata oggetto di indiscrezioni. Oggi, però, è arrivato il segnale che mancava: Elisabetta Canalis ha pubblicato la prima foto insieme ad Alvise Rigo.

Lo scatto condiviso nelle stories Instagram

La conferma è arrivata attraverso una semplice ma significativa Instagram story. Nel giorno del compleanno di Alvise Rigo, la showgirl ha scelto di condividere un selfie che li ritrae insieme a Milano, a bordo di uno scooter. Un’immagine spontanea, scattata mentre entrambi sorridono, che ha fugato ogni dubbio sulla natura del loro rapporto.

La Canalis, attualmente residente a Los Angeles, ha voluto così rendere pubblico un gesto personale, accompagnandolo con un essenziale “Happy birthday”. Uno scatto sufficiente a suggellare il legame, dopo mesi in cui la coppia veniva avvistata in momenti di complicità ma senza mai apparire ufficialmente insieme sui social.

Rumor, avvistamenti e primi segnali

Prima di questa foto, non erano mancati indizi che suggerivano una sintonia speciale. Paparazzate pubblicate da vari magazine e immagini provenienti da luoghi curiosamente identici avevano alimentato il sospetto che tra i due ci fosse più di una semplice amicizia. Il gesto compiuto nel giorno dei 33 anni di Rigo rappresenta quindi una scelta precisa: quella di condividere con il pubblico un frammento di vita privata che fino a questo momento era rimasto dietro le quinte.

Come sarebbe nato il legame tra Canalis e Rigo

Secondo le ricostruzioni circolate negli ultimi mesi, il primo incontro sarebbe avvenuto nel 2024 durante le registrazioni del reality Physical: da 100 a 1, programma che li ha visti entrambi coinvolti. L’esperienza comune avrebbe favorito una sintonia crescente, evolvendosi gradualmente in un sentimento più profondo.