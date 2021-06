Elisabetta Canalis torna in Italia e ad attenderla c’è un programma su Tv8

Il ritorno di Elisabetta Canalis in Italia coincide con il suo approdo su Tv8 per la conduzione del programma di punta Vite da Copertina

Elisabetta is back. L’estate italiana inizia ad arroventarsi, e ad alzare ancora di più la temperatura nel nostro Paese ci ha pensato lei, Elisabetta Canalis.

Elisabetta Canalis a Vite da Copertina

Un ritorno, il suo, dettato non solo dal piacere di ritrovare amici e affetti. La showgirl ha lasciato temporaneamente quella che è la sua casa e la sua vita a Los Angeles perché qui ha un nuovo impegno lavorativo, un ritorno sul piccolo schermo in grande stile.

Da Sassari, la sua città d’origine, ci fanno sapere che l’ex Velina di Striscia la notizia andrà infatti a condurre la nuova stagione di Vite da Copertina su Tv8, programma di punta della rete che ha conquistato gli Italiani.

L’occasione perfetta per tornare protagonista sul piccolo schermo italiano, quella del salotto TV dove si ripercorrono vita e aneddoti di personaggi famosi.

D’altra parte, la quarantaduenne sarda era stata chiara. Parlando della scelta di trasferirsi in pianta stabile in California per restare accanto al marito Brian Perri,

“Quando abbiamo iniziato a progettare la vita insieme, uno dei due avrebbe dovuto dare la precedenza al lavoro dell’altro. E per me è stato giusto agevolare il suo”, aveva spiegato serenamente.

“Non è stato un sacrificio, ma una scelta consapevole della quale non mi pento. Poi se capita una proposta interessante dall’Italia, prendo un volo e torno qui”.

La proposta interessante a quanto pare è arrivata, ed Elisabetta Canalis è di nuovo nel nostro Paese.

Un’influencer “non omologata”

Ma anche dagli States, negli ultimi mesi, la showgirl da 2,8 milioni di follower su Instagram aveva attirato l’attenzione dei media italiani. Proprio in virtù del suo potere social, aveva infatti scatenato polemiche con un post di sfogo:

“L’Italia è un paese libero. Non deve omologarsi alle follie del politicamente corretto”, aveva scritto in una story dal suo profilo @littlecrumble. Parole che da alcuni erano state lette come un messaggio contro la cosiddetta “dittatura sanitaria” imposta dai governi Conte e poi Draghi, per arginare la pandemia di Covid e contro il disegno di legge Zan sull’omotransfobia.

La copertina del nuovo numero di Novella 2000 con Elisabetta Canalis

Elisabetta era finita così nel turbinio delle discussioni politiche, e qualcuno l’aveva subito ribattezzata “l’influencer sovranista”.

Lei però si è sottratta a questo gioco, non alimentando la polemica e concentrandosi sulle sue passioni: l’attività fisica, che a 42 anni le permette di sfoggiare un fisico perfetto, quella da influencer e i progetti nel mondo dello spettacolo.

La vita di Elisabetta Canalis con Brian Perri

Senza dimenticare naturalmente il marito, quel Brian Perri medico affascinante e di successo che a molti ricorda il dottor Ross, l’iconico personaggio interpretato in E.R. da George Clooney (uno degli illustri ex della sua storia sentimentale).

Brian è molto impegnato con il suo lavoro, al Cedars Sinai di Los Angeles, dov’è specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali e deformità.

“Brian è un uomo solido, viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, da una famiglia con 12 figli. È forte e responsabile, un conservatore”, ha detto lei.

Più grande di lei di dieci anni, il dottor Perri ha incontrato Elisabetta Canalis per la prima volta nel 2013, a una festa. Ed è scoppiata subito la scintilla. Elisabetta viveva in California da poco, aveva alle spalle due storie importanti, quella con Christian Vieri e quella con George Clooney, e non aveva ancora deciso se tornare a vivere in Italia o restare negli Stati Uniti.

È stato Brian a farle prendere una decisione. I due hanno subito provato a mettere su famiglia, ma nel 2014 Elisabetta aveva avuto un aborto spontaneo. Lui le è stato accanto e l’ha aiutata a non perdere la speranza.

Qualche mese più tardi si sono sposati e a settembre del 2015 è nata Skyler Eva.

La rottura dalla Corvaglia

In occasione del ritorno in patria, Elisabetta Canalis ha regalato ai follower una story da cui è emersa tutta la sua gioia nel poter riabbracciare gli amici e potersi concedere subito qualche piccolo piacere tutto italiano, come un cornetto al cioccolato.

A darle il benvenuto, come prevedibile, non c’era l’ex collega Maddalena Corvaglia, con cui i rapporti sono interrotti da tempo. Una lunga amicizia nata a Striscia la Notizia nel 1999, quando formarono la coppia di Veline più amata di sempre, e finita per motivi tuttora sconosciuti.

Alcune indiscrezioni parlano di un contratto, che alla fine non si è concretizzato. Quel che è certo è che di recente l’ex Velina bionda ha definito la fine dell’amicizia “un grande dolore”. Mentre la mora Elisabetta aveva dichiarato: “Qualsiasi cosa io dica può venire travisata. Posso dire solo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità”.

a cura di Roberta Mercuri

Novella 2000 © riproduzione riservata.