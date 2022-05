Mahmood e il “ruttino” sfuggito in conferenza stampa: il video virale

Il video di Mahmood

Finalmente il duo Mahmood – Blanco si è riunito a L’Eurovision. Nei giorni scorsi, infatti, per motivi lavorativi (era impegnato in tour) il cantante di Blu celeste non ha presenziato alle prove e, solo ieri, ha raggiunto il collega. In questi giorni, infatti, si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli, le varie modifiche e idee sulla performance da portare sul palco.

Durante la conferenza stampa odierna Mahmood e Blanco hanno avuto modo di raccontarsi e rispondere alle domande dei giornalisti. L’artista di origini sardo-egiziane si è anche cimentato con l’inglese (un suo video a riguardo nei giorni scorsi ha fatto il giro del web), mentre l’amico da questo video vediamo che si è limitato a parlare in italiano. Ma ad attirare l’attenzione non è stato tanto questo, bensì un altro episodio. E no, non facciamo riferimento alla campagna Calvin Klein che ha coinvolto Blanco!

A un certo punto, infatti, dopo aver bevuto un sorso d’acqua per rinfrescarsi, a Mahmood è scappato un “ruttino”. Il cantante, come potete ben vedere da questo video, ha tentato di mettere la mano davanti alla bocca affinché non si sentisse l’emissione di gas. Data però la vicinanza al microfono si è avvertito eccome il suono e la gaffe è stata inevitabile…

Tre cose mi fanno ridere di questo video:

•Mahmood che prova a parlare in inglese *apprezzo l'impegno*

•Blanco che ha lo sguardo perso e risponde in italiano

•MAHMOOD CHE ROTTA SUL MICROFONO

#EUROVISION pic.twitter.com/NhYyTZlLNL — •𝕭•🦋 (@ex_hausted_) May 7, 2022

Il momento che ha coinvolto Mahmood e (seppur indirettamente) Blanco non è sfuggito agli utenti attentissimi del web, i quali hanno già realizzato diverse meme e si sono lasciati scappare battute ironiche.

Novella 2000 © riproduzione riservata.