1 Sui social Elisabetta Gregoraci svela se sente la mancanza di Pierpaolo Pretelli: la sua risposta però spiazza. Ecco le parole della conduttrice

Fin dalle prime puntate del Grande Fratello Vip 5, l’interesse del pubblico si è spostato sul rapporto speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Come sappiamo infatti sia la conduttrice che l’ex Velino hanno instaurato un profondo legame e spesso ci si è chiesto se ci fosse qualcosa in più oltre la semplice amicizia. Tuttavia al momento pare che entrambi abbiano deciso di non rovinare il loro rapporto. Nel mentre la Gregoraci ha lasciato la casa ed è tornata alla sua vita di tutti i giorni. Ciò nonostante i fan dei Gregorelli non si arrendono, e sperano ancora in futuro per la coppia.

Proprio in queste ore una fan dei due ha chiesto ad Elisabetta se sente la mancanza di Pierpaolo Pretelli. La risposta della conduttrice però ha spiazzato i fan. L’ex gieffina ha infatti replicato soltanto con un semplice sorriso, lasciando dunque un’ombra di mistero.

Nel mentre in queste ore in casa Pierpaolo Pretelli ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, ed è così scoppiato in lacrime. L’ex Velino ha anche parlato di Elisabetta Gregoraci e della sua ex Ariadna Romero, che qualche ora fa si sono scambiate dei messaggi.

Ma rivediamo le parole del modello.