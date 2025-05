Elisabetta Gregoraci arriva come ospite del podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda: ecco cosa è accaduto tra le due

A distanza di anni dal Grande Fratello Vip, in queste ore Elisabetta Gregoraci è stata ospite del podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda. Ecco cosa è accaduto.

Reunion tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

Tregua storica quella accaduta nelle ultime ore. A distanza di più di quattro anni dalla fine del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si sono finalmente ritrovate. Come in molti ricorderanno, all’interno del reality show tra le due era nata una sorta di faida, che aveva dato il via a un vero triangolo con Pierpaolo Pretelli. Adesso però le vecchie tensioni sono solo un lontano ricordo ed Elisabetta e Giulia si sono riunite.

Proprio la Gregoraci è stata infatti ospite del podcast della Salemi, Non lo faccio x moda, e nel corso della chiacchierata sono stati affrontati diversi argomenti. Non è ovviamente mancato un capitolo dedicato al Grande Fratello, e proprio la conduttrice ha fatto sapere che, nonostante inizialmente non credesse all’amore tra i Pretelli, dopo la fine del reality show ha iniziato a fare il tifo per la coppia. Ma non solo.

Su domanda diretta di Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci ha anche rivelato se ha mai querelato uno dei protagonisti del GF. A quel punto la presentatrice ha ammesso di aver pensato di inviare una diffida ad Antonella Elia, all’epoca opinionista del reality, e in merito ha dichiarato: “Con me non è stata molto umana, non è stata carina. All’epoca esagerava. Non è mai stata solidale con me. Forse avrei potuto farlo con lei, ma non l’ho fatto”. Ma non è finita qui. Elisabetta ha anche ricreato l’iconico meme “Ma cosa ne sai”, affermando anche di aver stampato delle t -shirt con quella frase diventata cult.

La reunion tra Elisabetta e Giulia sta già facendo discutere il web e di certo in molti hanno apprezzato questo incontro tra le due.