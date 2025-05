Nonostante avesse deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi, oggi Angelo Famao ci ha ripensato e ha scelto di tornare in gara. Ecco cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.

Angelo Famao torna a L’Isola dei Famosi

In queste ore si è molto parlato di Angelo Famao. Il cantante neomelodico infatti la scorsa settimana ha dato ufficialmente il via alla sua esperienza di naufrago a L’Isola dei Famosi, mettendosi in gioco con questa avventura. Tuttavia a distanza di tre giorni Angelo ha annunciato di volersi ritirare dal gioco e ha così dichiarato: “Ho affrontato questa esperienza con grande coraggio e determinazione e convinzione. Purtroppo le cose non sono andate come previsto. Mi sento confuso, in tutti i sensi. Non sono lucido, per niente. Non mangio e non dormo da giorni. Mi sono tenuto anche lontano da certe dinamiche, perché sono cose che non mi appartengono. Ho deciso di lasciare l’isola”.

A quel punto Angelo ha lasciato ufficialmente la spiaggia e in molti stavano già attendendo il suo ritorno in Italia. Tuttavia, a distanza di una manciata di ore dalla nuova puntata del reality show, che andrà in onda questa sera su Canale 5, è accaduto qualcosa di inaspettato.

Angelo Famao infatti ci ha ripensato e ha deciso di tornare a L’Isola dei Famosi. Nel corso del nuovo appuntamento con il daytime il cantante ha così spiegato il perché della sua decisione e ha affermato: “Una volta abbandonato l’Isola mi sono veramente pentito tanto. Ho pensato a tutti i sacrifici che ho fatto fin da bambino per arrivare qui. Quindi ho deciso di rientrare in gioco”.

Angelo dunque è tornato ufficialmente in gioco e ha ripreso il suo percorso. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate? Non resta che attendere per scoprirlo.