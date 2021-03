1 La foto di Elisabetta Gregoraci con Pierpaolo

Sono passati mesi da quando si parlava dell’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Come ricorderemo i due all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 si sono molto avvicinati e per lungo tempo si è parlato di un presunto flirt. Tuttavia sia la conduttrice che l’ex Velino non hanno mai fatto il passo successivo, e col passare delle settimane a poco a poco si sono allontanati, pur continuando a rispettarsi e a volersi bene. Quando poi la Gregoraci prima di Natale ha lasciato la casa, Pretelli si è inaspettatamente avvicinato a Giulia Salemi, con la quale è nata una bellissima storia d’amore.

Nel mentre in molti si sono sempre chiesti cosa sarebbe accaduto tra Elisabetta e Pierpaolo quando il modello avrebbe lasciato il Grande Fratello Vip 5 e adesso finalmente stiamo per scoprirlo. Ieri sera infatti si è svolta la finale del reality, e proprio Pretelli si è classificato al secondo posto, venendo battuto da Tommaso Zorzi, che ha trionfato sui suoi compagni.

Dopo la diretta così Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono finalmente riuniti e la conduttrice di Battiti Live ha postato sui social una foto insieme all’ex Velino, Andrea Zelletta e Enock Barwuah, suoi compagni di stanza all’interno della casa. Questa l’immagine che ha accesso il web:

La foto della reunion tra Elisabetta e Pierpaolo ha infiammato il web e in molti si chiedono cosa accadrà adesso che Pretelli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 5. I due avranno modo di recuperare la loro amicizia? Non resta che attendere per scoprirlo.