La Gregoraci e i Prelemi allo stesso evento

Nelle scorse ore a Porto Cervo sono tornati Pierpaolo Pretelli e la fidanzata Giulia Salemi, i quali si stanno godendo ancora un po’ di relax prima di riprendere gli impegni lavorativi. I Prelemi hanno trascorso delle ore in allegria e divertimento in terra sarda e hanno preso parte al compleanno dell’imprenditore Gianluca Vacchi, che nella giornata di ieri ha festeggiato 54 anni (Auguri da tutti noi!). Presente all’evento anche Elisabetta Gregoraci, accompagnata dall’ex marito Flavio Briatore.

Giulia Salemi, che da tempo è amica di Gianluca Vacchi così come di alcuni invitati, ha accettato l’invito e si è presentata giustamente insieme al suo Pierpaolo. Pretelli, tra l’altro, che rivedremo presto in TV come concorrente di Tale e Quale Show. Il Vicolo delle News ha mostrato alcune immagini dell’evento dove si vedono proprio gli invitati in attesa del festeggiato e nella breve clip compare anche Elisabetta Gregoraci con un vestito bianco.

https://twitter.com/VicolodelleNews/status/1423534625364774913

Tanti i vip presenti a questo evento esclusivo organizzato dall’imprenditore bolognese, a cui hanno presenziato anche i Prelemi ed Elisabetta Gregoraci. Non sappiamo se tra loro ci siano o meno state interazioni e magari hanno avuto modo di scambiare quattro chiacchiere.

In attesa di avere altre curiosità sul particolare ‘incontro’ che si è verificato nelle scorse ore in Sardegna, andiamo a rivedere alcune dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci, in cui ha ammesso che non ha intenzioni in futuro di svolgere il ruolo di opinionista. Continua…

Elisabetta Gregoraci spiega perché non farà mai l’opinionista del GF Vip

La conduzione di Battiti Live ha visto il ritorno di Elisabetta Gregoraci sul piccolo scherzo, dopo l’esperienza come concorrente al GF Vip 5. La conduttrice, che come raccontato da TV Blog affiancherà Enrico Papi a Scherzi A Parte insieme ad altre prime donne, di recente ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Qui, l’ex moglie di Flavio Briatore, ha raccontato quali sono state le prime parole che suo figlio Nathan Falco le ha detto nel momento in cui si sono rivisti dopo il reality:

«È stata un’esperienza molto forte e dura che mi ha dato tanto, e continua ancora a darmi tanto. […] La prima cosa che Nathan Falco mi ha detto quando ci siamo rivisti? ‘Mi sei mancata tanto’.

Gli avevo scritto delle lettere, volevo che le leggesse mentre non c’ero, per sentire il mio calore. Ma quest’anno, per via del Covid, noi concorrenti avevamo la possibilità di parlare al telefono con i nostri figli».

Tra l’altro, sempre nella medesima intervista, oltre a parlare dell’avventura a Battiti Live, Elisabetta Gregoraci ha spiegato anche perché il ruolo di opinionista al GF Vip non fa per lei e, perché, non è intenzionata a farlo in futuro:

«Alfonso Signorini è un amico da anni. Però io non sono così monella e diretta nelle cose, o meglio a volte si e a volte no, e lì bisogna esserlo sempre».

Insomma Elisabetta Gregoraci preferisce virare su altro e questo potrebbe essere proprio Scherzi A Parte, che tornerà su Canale 5 a partire dal 19 settembre 2021. Alla presentatrice facciamo il nostro migliore in bocca al lupo!

